Catalanofobia funcional.

El youtuber Agustin51 amb més de 5 milions de subscriptors i en residència a Andorra de fa més de 6 anys ha tornat a deixar mostres com molts altres que amb el català tot s’hi val i sense cap conseqüència.

Aquest soca ens diu que el pitjor inconvenient de viure a Andorra és el català en una entrevista que li han fet. Diu que s’ha acostumat a les temperatures, però fa la seva critica al català, diu que no hi te res en contra ni tampoc dels catalufos, el nom ja denota el seu gran respecte. Fa un xou en el seu canal, com un duolingo del català on fan imitacions grolleres entre rialles de la llengua i la seva obligació diuen els sembla una broma i ho qualifiquen de Dictadura amb la queixa de que si abans de venir a Andorra haguessin sabut la obligació lingüística no hagués vingut.

Crec que cal ser molt miserable per escupir allà on et guanyes la vida i això ja dona fe del tipus de persona que parlem. Cal dir que la raó principal per la seva residència a Andorra és la qüestió fiscal i res més. Es riu impunement de la llengua oficial d’allà on ha estat acollit i es guanya la vida, tracta amb menyspreu “catalufos” com si tal cosa i qualifica de Dictadura la obligació de saber la llengua oficial d’allà on viu. Suposo que deu dir el mateix del castellà a Espanya, el Francés a França o l’alemany a Alemanya, ah no, nomes li passa amb el català, de fet diu que porta 6 anys i encara no ha pogut tenir un mínim nivell de la llengua, això no és no tenir traça pels idiomes, és simplement no voler o una capacitat mental limitada, no hi ha excuses.

Aquest exemple de catalanofòbia funcional el trobem constantment amb personatges com aquests que ells si amb anima de Dictador, prescindeixen del territori i de la societat on viuen i pretenen que tothom s’adapti a les seves costums i llengua naturalment, tot molt normal com veiem.

Espero tard o d’hora sigui expulsat i retorni a l’Estat espanyol on el castellà no serà ja un problema per ell, i apart tributarà els seus beneficis sense cap mena de tristesa.

Catalanofobia funcional.