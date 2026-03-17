CATALANISME ESPANYOL
En la presentació del llibre de Joan Tardà, tant ell com Gabriel Rufian han seguit esperonant les esquerres espanyoles a fer una gran unitat, aquesta és la seva gran preocupació.
Adverteixen que les esquerres espanyoles son un desaste i les sobiranistes no son el problema. Han argumentat amb la nova patacada a Castella i Lleó o a Perpinyà on la dreta ha guanyat. Diu que les esquerres sobiranistes estan arrelades al territori i es pregunta perquè normalment hi ha 2 dretes i 14 esquerres a cada provincia. Han defensat la seva proposta de front comú i adverteixen dels riscos de la victòria de la dreta, advertint al seu partit que deixi sectarismes i dogmatismes sortint de la zona de confort.
Aquesta visió espanyola de la política i la preocupació total per la governabilitat d’Espanya denota en que s’han convertit aquests dos personatges i el seu partit. Una crossa a Madrid del PSOE sense res a canvi i amb la mirada hispanocentrica per bandera. Diu que viuen arrelats al territori, donçno ho sembla pas. Els preocupa nomes qui governarà a Madrid com si això fos important per Catalunya que ja ha tastat els dos teorics i diferents Governs amb els mateixos resultats. Ells teoricament son un partit independentista que si estan a Madrid, cosa que ja no hauria de ser, nomes haurien de tenir la mirada catalana i intentar col·laborar al desgovern espanyol per aprofitar les oportunitats.
Parla de sectarismes, quan es el que practiquen amb el seu espanyolisme ranci. Ens ofeguen economicament, ens perjudiquen greument amb les inversions, ens han colpejat simplement per votar, ens han fet un cop d’Estat en forma de 155, han engarjolat i espiat moltes persones per les seves idees, han atacat la nostra llengua constantment i moltes coses més que es veu no son suficients per ells i a canvi han renunciat a l’independentisme per ser una peça més de l’Estat espanyol on ja sabem tenim les de perdre sempre.
Una vergonya per aquells que es diuen independentistes i una conseqüència de l’ofensiva judicial contra els nostres representants amb penes de presó i exili encara que els ha convertit amb una visió única espanyola com qualsevol partit espanyol.
Un partit que vol la independència no ha de defensar ni la dreta ni l’esquerra, simplement el territoria al que pertany i que el vol lliure per prendre les seves propies decisions entre elles quina ideològia s’imposa en cada moment a traves del vot de la seva ciutadania.
El catalanisme espanyol.