CAP CREDIBILITAT

Avui sabem que Oriol Junqueras treu pit per l’acord amb el Govern espanyol per la condonació del deute català del FLA per 17 mil milions i alhora Junts anuncia que retira la qüestió de Confiança a Pedro Sanchez per donar marge a la negociació.

Son dues cares de la mateixa moneda de l’engany on els nostres partits ens tenen abocats des del 2017. Junqueras ens diu que la condonació del deute era un deute injuts ja que provenia d’un crèdit de l’Estat amb els nostres diners i que també s’han hagut d’abonar els interessos corresponents dels propis diners, manifestant que no totes les autonomies estant endeutades de la mateixa manera ja que el finançament de Catalunya és totalment injust i Esquerra vol arribar a bons acords. Ha faltat temps perquè la Ministra Montero digui que la condonació s’estendrà a totes les autonomies, uns 83 mil milions i que així eliminaran el sentiment de greuge que hi podia haver.

Agafant les seves paraules tanta negociació perquè la resta de territoris sense esforç també obtinguin el mateix resultat, això si que seria una bona negociació. Apart ens perdonen tornar uns diners que ja eren nostres i pels que hem pagat uns interessos que ja no tornaran. Com acord econòmic seria una presa de pel, un zero i un nou parany que els nostres ens volen fer passar quan es un nou greuge en majúscules com els que estem acostumats.

Per altra banda Junts retira la qüestió de confiança despres de la petició del verificador a Suïssa. Diuen per evitar una ruptura difícil de superar, reconeixen que no s’han materialitzat alguns dels punts en que hi ha acord polític. Confien que els propers dies hi haurà aquests compliments. De fet la congelació de negociacions va venir per l’incompliment del traspàs d’immigració, l’oficialitat del Català a la UE i una reunió entre Sanchez i Puigdemont. Alhora diuen un cop superat això ja és podrà parlar del dret a l’autodeterminació en la taula internacional.

Un altre presa de pel, el que era una posició de força i un cop de puny damunt la taula damunt els incompliments constants de Sanchez, ara sense cap compliment tangible i tot deixat a la bona fe, es retira la qüestió de confiança en un nou acte de feblesa i de presa de pel a la ciutadania. Cap dels motius per demanar-la ha desaparescut. No hi ha hagut cap pas i tots sabem per les experiències passades que no n’hi haurà, però la credibilitat ja ha quedat a zero. Per acabar de rematar la jugada diu que ara es pot començar a parlar del dret a l’autodeterminació, cal dir de que han estat parlant fins ara, de cessions autonòmiques, un altre parany a la societat catalana.

El que deia, cap credibilitat.