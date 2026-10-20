CAP CANVI
El líder dels Populars, Alberto Nuñez Feijoo ha presentat un pla de Govern on entre d’altres coses no podia faltar una mesura contra la llengua catalana, un fet que mai falla sigui quin sigui el partit.
Llegeixo algun article que amb sembla sorpresa ens alerta que pretén atemptar contra la immersió lingüística amb l’excusa de elevar el nivell educatiu per capgirar els pitjors resultats de la història premiant l’esforç i l’autoritat del docent. Continguts elaborats per reials acadèmies i protegir els menors contra qualsevol violència erradicant adoctrinament a les aules i posar la llengua espanyola per sobre de la catalana, garantint la mateixa a tota Espanya i deixant la catalana amb el 50% a les aules de classes reals, no nomes fer exàmens com ja és fa a Galicia per exemple.
Cap sorpresa, l’Estat des de fa 300 anys ha intentat esborrar la nostra llengua amb mil i una mesures i excuses de tot tipus per emmascarar-les. Ens ha dividit la llengua, inventant el valencià per exemple i ha lluitat judicialment contra la immersió lingüística catalana a pesar del aplaudiments des de l’exterior de la mateixa i els seus bons resultats amagats per seguir la seva lluita. Cal dir que la nostra col·laboració ha estat decisiva per no fer complir les nostres pròpies lleis i protegir així la nostra llengua. Ara amb l’excusa del baix nivell educatiu que curiosament ho deu relacionar amb el fet de l’idioma català i fa un esment de prohibir la violència i adoctrinament que clarament va per la nostra llengua, mai per la llengua espanyola, ni per continguts imposats de dubtosa validesa, com el tractament de la Dictadura franquista per exemple o la identitat catalana.
Fent aquesta barreja arriba a l’objectiu ara d’imposar el meitat i meitat per llei a les aules, anant així rebaixant la nostra llengua fins arribar a la residualitat poc a poc, com ho ha fet en altres aspectes de la vida de la ciutadania. No es cap fet nou, el seu company de 155, el PSOE ha seguit igualment aquesta lluita sempre, això si barrejada de pluralitat i progressisme sempre però amb benefici del castellà per atacar el català.
Res que no tinguem assumit, i que deixa clar que ni dretes ni esquerres, l’enèmic comú sempre es qualsevol identitat diferent de la seva, i en especial el català com a ase dels cops. Una raó més per no participar amb aquesta farsa electoral espanyola i les seves mentides.
Cap canvi.