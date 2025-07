Canvi de partits, mateix règim.

Sense categoria

Aquest cap de setmana a Madrid, els dos principals partits del pots franquisme han fet els seus Congressos respectius, uns amb les esperances d’arribar a la Moncloa i els altres en intentar parar una hemorragia que no para de sagnar.

Efectivament, Feijoo pels Populars vol deu milions de vots i ser l’ala dreta amb poques dependències de VOX per arribar a la presidència. Les circumstàncies son plenament favorables, les taques de corrupció que és van acumulant a la banda socialista sembla que seran la seva fí. No volen a Bildu, una llei de llengues que blindi el castellà i un apropament a Junts com a suport. Per la seva banda Sanchez ha intentat aturar les critiques internes, però amb la sensació que aquest camí ja no te marxa enrere i que la seva fi te data de caducitat sense remei.

Ara els nostres pobres partits que tant sols anhelen poder i col·laboració a Madrid, deixant la independència al calaix han quedat amb el peu canviat. Esquerra no pot vendre cap guany de ser una crossa més dels del 155 i ara ens vendra la teoria del llop si entra la dreta, oblidant i amagant que la diferència es exactament zero. Dos partits sorgits del pots franquisme com a referents d’una farsa de democràcia i amb els mateixos objectius per Catalunya, la trista realitat que mai ens expliquen. Per la seva part Feijoo segueix amb aquesta dèria d’eliminar el català sigui com sigui inventant falses persecucions a una llengua dominant i imposada i alhora demana ajut a Junts que com en el passat Convergència pot fer el paper que ha fet ara Esquerra amb un soci diferent i malauradament com sabem i finalment a canvi de res.

Espanya ara mateix te una posició delicada i on la pugna pel poder podria crear una finestra d’oportunitat que segurament molta part de societat catalana donaria suport sempre que políticament el canvi fos radical amb nous actors i recuperant la independència en el centre del debat, cosa que com tots sabem no estan disposats a fer els actuals dirigents i partits amb les seves actituds de vergonya i els seus fets inexistents. Si això sumem una ANC totalment desorientada, la perspectiva no seria optimista, encara que oasis com el Canet Rock d’aquest cap de setmana on els joves desacomplexats amb l’estelada a l’esquena han seguit ferms aliens a tanta vergonya partidista i això sempre dona un aire d’esperança que no tot s’ha perdut i que Espanya no es la nostra prioritat.

Canvi de partits, mateix règim.