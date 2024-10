CANVI DE CROMOS

Sense categoria

La tàctica del Partit Popular per arribar al poder amb les informacions de corrupció al Govern del PSOE van crèixent cada dia amb l’objectiu clar de tornar la mateixa jugada que Sanchez va fer fa uns anys i que va acabar amb Rajoy fora de la presidència espanyola.

Escoltant els partits catalans i molts dels mitjans habituals, no sembla que l’equiparació dels dos casos sigui igual. El cas Koldo evidentment fa pudor, i encara que de moment està basat en informacions de mitjans i calen proves, no seria pas la primera vegada que la corrupció sigui instal·lada al PSOE i per tant les sospites son més que raonables. De fet tant ells com Populars son dos partits corruptes que han demostrat al llarg dels anys la seva manera d’interpretar l’ostentació del poder en una democràcia i les taques del dos. Per això malauradament és habitual aquestes maneres de fer per treure els draps bruts al sol per fer un canvi de poltrones.

Davant això, els nostres partits teoricament independentistes, que ja de per si queden desacreditats participant de les institucions de l’Estat i encara molt més venen la farsa del poli bo i poli dolent, com si al llarg de la història és notes algun canvi amb uns o els altres. Ara escoltant les tertúlies dona la impressió que seria un gran drama el canvi a Moncloa, quan en realitat per Catalunya no aportaria cap canvi, apart d’un canvi de cares. Cal veure aquests darrers anys que el partit que han donat suport a canvi de res va ser corresponsable del 155, de la violència policial el 2017, de la repressió viscuda, del enganys constants amb inversions, finançament i tracte econòmic, o de la nul·la defensa de la nostra llengua o sistema educatiu, apart d’uns indults o llei d’anmistia aprovades pel simple manteniment del poder, evidentment no per convicció.

La funció dels nostres partits, si és que n’hi ha alguna, seria aprofitar aquest caos i fer valer els seus vots per dificultar el màxim qualsevol governabilitat, cosa que evidentment no faran, ja que son participants en el sistema i preocupats per vendre un fum a preu d’or als seus votants com objectiu principal.

Un possible canvi de cromos que hauria de servir per posar en pla d’igualtat els dos partits i acabar amb la farsa del bo i el dolent quan la tossuda realitat ens demostra que son dues gotes bessones pel que fa als nostres interessos.

Un canvi de cromos.