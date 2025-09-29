CAL FOC NOU
Oriol Junqueras vol ser el proper candidat per Esquerra a la Generalitat i farà una conferència titulada “horitzó d’esperança”. Un líder ja amortitzat i amb la motxil·la que porta no seria la millor solució per anar endavant i superar el frau del 2017.
Desprès de recuperar el lideratge intern i fer fora a la seva rival Marta Rovira de fet amb les mateixes propostes que ell ara fa aquest pas endavant en format de conferència “horitzó d’esperança” per construir un futur millor. De fet està pendent de rebre la llei d’amnistia per no estar inhabilitat. Diu que serà una nova ambició nacional en un partit en hores baixes que va ser crucial pel Govern socialista a la Generalitat i com a crossa del PSOE a Madrid. Ens vol recordar que estem en una cruïlla històrica per decidir si Catalunya continua fidel a ocupar el lloc que li correspon o renega del que sempre ha estat.
Realment, no crec que sigui la solució per Catalunya que els lideratges que van fracassar el 2017 i que si que van renegar del que Catalunya volia ser ara es presentin per una esperança que van esborrar desprès del referèndum del 2017. De fet la trajectòria d’aquest partit posteriorment ha estat l’autonomisme més fidel, sent soci de Sanchez a Madrid sense obtenir res a canvi com si tal cosa i a Catalunya posant a la secció catalana del partit del 155 a governar la Generalitat. Per tant el futur que ens han ofert no porta a pensar en res que no sigui la submissió per sempre dins Espanya i sense cap ambició nacional a curt i llarg termini.
Tanmateix, en una democràcia normal i saludable els líders dels partits han d’assumir els seus èxits, però també el seus fracassos que volen dir que han de deixar pas per higiene democràtica i per responsabilitat amb la ciutadania. Tant Junqueras, com Puigdemont han de veure que van fracassar en el 2017 quan la cruïlla de país era real i amb una sortida factible. Tant el seu final com el posterior camí dels dos partits comporten que no poden seguir al capdavant i han de donar pas a nous lideratges que puguin presentar nous projectes que la societat pot valorar, evidentment amb el mateix lideratge la credibilitat es nul·la i l’engany a la societat no pot arribar fins aquí simplement per ansies de poder fins l’infinit.
La democràcia no és això i els valors i la responsabilitat dels representants ha de ser màxima i no aquesta nova presa de pel a la societat catalana.
Cal foc nou.