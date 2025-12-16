BURLA CONSTANT
El President espanyol en la seva compareixença per fer balanç de l’any i del futur del Govern espanyol va tornar a mostra unes propostes que sobretot amb els dos partits catalans fan vergonya aliena.
Efectivament, apart d’anunciar aquest abonament en el transport com a gran mesura i que no deixa de ser una renovació del que ja hi havia en vigor. No ha anunciat cap mesura dels problemes socials que preocupen com per exemple l’habitatge. Evidentment ha mostrat la seva seguretat en aquest Govern com si els nombrosos casos que anem coneixent fossin una realitat virtual i oblidant que no te majoria estable i per tant no pot governar. Tot un desgavell.
Pel que fa als partits catalans, el que encara manté com a crossa fidel passi el que passi, Esquerra que suposo cada cop té més difícil vendre la seva postura a Madrid de defensar el partit del 155 aprovant totes les seves mesures a canvi de res i ser col·laborador fidel dels relats en determinades concessions a Catalunya que tots sabem son simplement mentida. Ara toca donar visibilitat i per tant ha anunciat una reunió amb Oriol Junqueras com a gran triomf i que més enllà de la foto nomes servirà per demostrar el cinisme dels dos personatges.
A l’altre costat, aquest que ha quedat en terra de ningú i que aglutina segons qui parla diversos missatges contradictoris sobre la seva fugida de suport al Govern espanyol, ha rebut la concessió o promesa de la publicació de les balances fiscals, un tema que ja seria obligació del Govern i que fa temps va ser acordat, o sigui complir amb l’acordat no hauria de ser un mèrit. De totes maneres si al final son publicades i tornem a veure uns números d’espoli cap a Catalunya per molt que siguin dissimulats, tornarem a constatar el maltracte fiscal a la nostra terra i fer bona aquella frase “Espanya ens roba”, ho denunciaran i tornarem a ser a la casella de sortida com la roda del hamster per vergonya dels ciutadans catalans. Mentrestant els grans temes com el català a Europa, l’amnistia per tots, o les competències d’immigració per posar 3 exemples seguiran en els llimbs de l’espai per sempre més.
És la constatació si es que calia que aquests dos partits a Madrid son inútils per Catalunya i qualsevol aspiració de millora que no sigui les de les seves cadires i poder a canvi de la seva col·laboració amb aquesta Espanya per sempre.
Una burla constant.