BRIGITTE VASALLO: FEIXISTA DE MANUAL
Aquesta escriptora nascuda a Barcelona i coneguda per criticar la islamofobia a les dones i creure que es més d’esquerres que ningú en un programa va dir “que el català morirà igual, però serà recordat com una llengua feixista”, tot en el context de exigir a persones immigrades que aprenguin català, considerat per ell com un abus de poder.
Tot això amb la complicitat i no resposta del presentador Marc Giró, i la polèmica ja ha estat servida, cal ser molt rancia i feixista per fer afirmacions d’aquest tipus, més que res perquè no ho diu d’Espanya quan s’obliga a aprendre el castellà o de França amb el francès o d’Alemanya amb l’alemany. Curiosament nomes passa a Catalunya i amb el català, el típic nacionalista espanyol amb xenofòbia contra la nostra llengua i sense arguments per defensar res que no sigui dins el seu cap malalt.
Preocupant l’actitud del presentador, per no tallar aquestes afirmacions, ridiculitzar-la i tot seguit acabar la seva estada al programa, o es que amb el català tot s’hi val i segons quins temes no es poden tocar.
La catalanofòbia no hauria de sortir gratis, i aquests atacs de gent amb ments malaltes i mal intencionasdes no s’haurien de permetre i deixar passar com una estupidesa més. Giró no va actuar com un professional, aquest te que respectar totes les opinions, nomes faltaria, però no ha de permetre aquest odi i falsedats per una llengua i una situació concreta que no son de rebut. No es pot callar davant atacs com aquests de personatges grotescos que es creuen amb la potestat d’insultar i anar contra la nostra llengua defensant el que no es defensable i posant a Catalunya i la seva identitat com un fet diferencia de la resta del planeta com passa sovint.
En definitiva personatges com Vasallo sota la capa de progressisme i denúncia contra la xenofòbia s’amaga un feixista de manual.