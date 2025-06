BOGERIA DE COMPARACIONS

Sense categoria

Ahir escoltavem Miguel Angel Rodríguez, número 2 de Ayuso comparant l’amnistia amb l’esclavitud i la pederàstia dient que ara sabia que eren constitucionals. Tota una bogeria que marca el nivell d’aquests personatges.

Efectivament, l’esborrany del TC sobre l’amnistia que en serà favorable ha portat a Rodríguez a fer aquestes comparacions miserables dient que el Govern espanyol pot fer tot el que la Constitució no prohibeixi afegint que l’esclavitud, l’ablació i la poligàmia son constitucionals ja que no estan prohibides a la Constitució, més tard s’ha preguntat per la pederàstia ja en el seu deliri màxim. El seu líder de partit diu que no és pot donar llum verda a una llei que no és moral, ètica ni legal encara que sigui constitucional. Afegint que regalar impunitat a canvi de poder és corrupció i carregar-se la igualtat dels ciutadans davant la llei també ho és.

Tota una paranoia que marca el nivell polític espanyol i un sistema tant allunyat de la democràcia més elemental. Rodriguez es deu creure que fa molta gracia blanquejant paraules com ablació, esclavitud o pederàstia i a més comparant amb una llei que li pot agradar més o menys però ha passat per tots els filtres i aprovacions necessàries en les institucions permanents. Suposo que aquest gestió i conducte democràtic el confon. Si nomes vol el que li agrada això te un altre nom i es Dictadura que deu ser el seu sistema preferit. De totes maneres te la curiositat de que una llei que ha servit bàsicament per amnistiar uns autèntics delinquents com la policia que va usar la violència desproporcionada contra la gent indefensa, susposo aquests catalogats com herois per aquest personatge.

Alhora veiem com el president Popular es queixa de regalar impunitat a canvi de poder, crec que te mala memòria i amb la quantitat de casos interns del seu partit i la gestió del mateix quan ha governat no considero que hauria d’obrir la boca, pel poder han pactat amb tothom i han modulat els discursos com els hi ha convingut, exactament igual que ara i respecte la igualtat de ciutadans crec que ho tenen mal entès. La setmana passada ignoraven més de 10 milions de ciutadans que volien ser com els altres i posar la seva llengua al mateix nivell a Europa que la que gaudeix el castellà, i si mirem la llei, ja veiem com s’aplica amb uns i també a uns altres.

Com deia, una bogeria de comparacions.