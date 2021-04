Avui amb el partit classificatori pel Mundial entre Espanya i Kossove veurem com els intents patètics de blanquejar una dictadura en el sud d’Europa arriben a límits insospitables.

Un partit amb una forta carrega política, ja que Espanya com sabem no reconeix Kossove com Estat, i de fet és l’únic territori que no ho fa que no tingui límits territorials o interessos amb ell.

La raó es simple, Kossove va declarar unilateralment la independència respecte Sèrbia l’any 2008, una declaració avalada per la Cort Internacional de Justícia, i que es un precedent per exemple per Catalunya, aquí entenem la rebequeria de no reconeixer el territori i que fins hi tot el Parlament Europeu ha instat als 5 membres que no ho fan a donar el pas. De fet als Jocs del Mediterrani passats es va amagar la bandera a la cerimònia inaugural i es va substituir Kossove per Comité Olímpic Kossovès, denegant visats i que finalment davant les pressions del COI va haver de cedir.

Ara el Ministeri davant el partit sembla ha recomanat als mitjans fer referència a Kossove de manera neutral com territori Kossove i que va rebre la resposta de la federació Kossovesa irònica de que jugarien contra l’àntic territori d’Al Andalus.

Tot plegat fa riure per no plorar, un Estat amb tant poca predisposició democràtica per mantenir el seu territori unit per la força i amb jugades internacionals com aquesta que cada cop reben més critiques del món civilitzat i dona idea que la unilateralitat no es cap cosa estranya i de fet és l’únic camí per Catalunya si de veritat vol la independència, tota una lliçó pels nostres partits i els relats que compren molts cops interessadament provinents de l’Estat i que com veiem veiem son falsos.

La jugada pel relat te aquestes coses, però blanquejar una dictadura i obviar les resolucions que ens donen força haurien de ser una lluita constant.