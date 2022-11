BLANQUEJANT EL RÈGIM

Els nostres partits simplement blanquegen el règim espanyol i cada dia en tenim exemples com les paraules del Ministre Bolaños ahir en sessió de control o les reaccions per la repetició del judici a la Mesa de Carme Forcadell.

Bolaños admet ahir en la seva intervenció en resposta a les ascusacions dels populars de pretendre revisar les condemnes dels colpistes en referència als polítics catalans, els pregunta si Catalunya està millor ara o el 2017. Defensa la reforma ja que facilita la coooperació judicial i ho emmarca en la recerca de solucions, ja que l’any 2017 la majoria de catalans volia abandonar Espanya i ara una majoria vol el contrari precisament per aquestes solucions. Treu pit pels èxits de posar fi al procés sobiranista i la via lateral, normalitzant la convivència.

Per altra banda l’anul·lació del judici a la Mesa del Parlament i la seva repetició per la recusació per imparcialitat dos membres del Tribunal ens fa escoltar frases dels protagonistes com “ho tornarem a explicar amb garanties d’imparcialitat” o “Arguments, feina, persistència. No hi havia delicte, ho tornarem a explica, hi tenim dret”.

Seria molt greu en qualsevol democràcia, que un Ministre ens digues que el 2017 hi havia una majoria de catalans a favor de la independència, i valides implicitament que la resposta a les reclamacions d’una societat es la violència policial, la repressió política i ciutadana i la intervenció de les institucions validades i que representen la mateixa societat, es vantà com un gran feixista d’haver amb aquestes mesures ara si que la societat pensi el contrari que coincideix amb els seus desitjos per damunt evidentment de la societat que representa. Ens diu que la gent encara que sigui majoria pot pensar i reclamar algunes coses sí i altres no. Això en resposta a les barbaritats cavernaries dels Populars, no se que em sembla més alarmant. Diu que han normalitzat la convivència quan a Catalunya mai hi ha hagut cap problema de convivència, precisament per això el referèndum i la decisió de la gent amb respecte a tothom. Aquest es el tarannà que els nostres partit troben normal i segueixen col·laborant activament.

Pel que fa a la segona qüestió i la repetició del judici, de quines garanties em parlen tractant-se de la Justícia espanyola, no n’han tingut prou amb aquests darrers 5 anys. Persistència per fer que, per tornar a viure una farsa de judici amb una sentència semblant. A qui volen enganyar els nostres membres de la mesa. El principal mal l’han fet ells blanquejant aquest judici farsa, col·laborant amb la seva part i actuant com si fos un país democràtic normal amb una justícia imparcial i normal.

Prou de blanquejar el règim.