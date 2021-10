BATET I TORRENT: GOTES BESSONES

Aquesta democràcia de fireta te dos grans exemples amb Meritxell Batet i Roger Torrent, una presidenta de la Mesa del Congreso i altre President del Parlament en la passada legislatura. Teoricament han de dirigir la cambra i donar pas als debats pertinents que els grups presenten en cada moment, a la pràctica ja hem vist com dimiteixen d’aquestes funcions per passar a ser una peça censora del sistema i sense respecte a la societat que representa.

El cas d’Alberto Rodriguez, diputat de Podemos a Madrid ha posat de manifest la nul·la separació de poders en un sistema corrupte com l’espanyol. Un judici i una sentència confosa als Tribunals, que alhora va ser avalada pels lletrats de la cambra en la forma de no retirar l’escó al parlamentari, no han estat suficient perquè la censora de torn li retires la cadira i deixes als seus votants amb un pam de nas, de fet el mateix cas de Torrent amb el President Torra quan va obeir el Tribunal per damunt de la separació de poders i la sobirania de la ciutadania.

Batet ha actuat a les ordres del jutge Marchena com si fos la cosa més normal del món. Aquesta no es la seva funció, la seva es donar veu i no prohibir-la. La justícia en un vertader Estat democràtic no pot adulterar el vot de la ciutadania que ha escollit els seus representants, no hi pot estar per damunt, nomes en casos de delictes de sang o corrupció plenament demostrada podria ser el cas per no poder ser apte per representar ningú. Pel cas que ens ocupa evidentment no, i el poder legislatiu i executiu en aquest cas no pot estar a les ordres del judicial o la perversió del sistema es total, poden desvirtuar majories o com deia deixant la sobirania que en aquest cas com diu la Constitución que tant diuen respectar resideix en el poble, i evidentment això inclou escollir i respectar els seus representants.

Tant Torrent com Batet han fet un flac favor a la democràcia i a les cambres que representen, creant precedents molt perillosos i molt golosos pel sistema. Casualment els dos son de partits del que anomenem Esquerra, que el manual ens diu que tenen una ment més oberta i predisposada a fer canvis i sobretot a protegir més el poble que les classes dominants. Per tant es demostra com tot forma part del mateix sistema, on fins hi tot els partits que es diuen més progressistas com Podemos ja hem vist la seva manera vergonyosa d’actuar.

Batet i Torrent: dues gotes bessones.