Tots hem vist les imatges de l’atemptat contra Donald Trump i les conseqüències del mateix. Moltes incògnites per resoldre encara que segurament quedaran en l’oblit, a no ser que algú s’atreveixi a fer un altre Julian Assange que ja hem vist com acaba.

Si Trump tenia la victòria a tocar bàsicament per un rival com Biden que ofereix cada cop més dubtes sobre les seves capacitats per ostentar un càrrec de tanta responsabilitat degut a la seva avançada edat i les seves errades que ho confirmen, sortir i de la forma que ho va fer d’un atemptat atorga un plus que dificilment perderà.

Les teories poden ser varies, també esmentar la reacció tant tebia d’altres mandataris que sembla no els ha importat gaire la vida del personatge i donen idea del seu baix nivell. Com deia és molt estrany que un expresident i candidat principal a tornar-hi al lloc més poderós de la Terra en un miting no tingui un sistema de seguretat que garanteixi que a molts metres a la rodona no estigui tot controlat i vigilat, i un jove pugui des d’un edifici a tant sols 130 metres de l’escenari enfilar-se en un terrat i disparar diversos cops amb una fallada total de la seguretat. Un jove que en tot cas demostra no ser un gran expert en les armes ja que no ha encertat el seu objectiu, encara que malauradament ha provocat la mort també en l’esdeveniment.

Costa molt de creure això quan hi ha precedents d’atemptats a presidents amb el de Kennedy a la memòria, i per tant no seria descabellat una maniobra fosca del servei d’intel·ligència per eliminar Trump i afavori l’altre candidat o un substitut en el seu cas, aquesta seria una teoria i l’altra que la maniobra fos del mateix Trump per aconseguir la imatge que volia i assegurar una victòria definitiva, encara que el risc era evident ja que la bala va passar a pocs centimetres del seu cap amb el risc mortat que això suposa.

Cap de les dues es descartable coneixent el que precisament Assange ens va ensenyar de les intervencions militars americanes i els seu nul respecte pels drets humans. De fet a ell li ha costat un calvari i gairebé la vida, per tant sembla que difícilment sabrem la veritat, però la hipocresia i la mentida son les clavegueres dels Estats i aquestes sempre son a punt per manipular la societat.

Atemptat?