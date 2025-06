Ara toca la presa de pel de rodalies.

Sense categoria

Ara tocava el famós traspàs de rodalies i un altra broma pesada, un insult a la ciutadania amb un anunci totalment enganyòs com moltes altres vegades i que molts no ens mereixem escoltar com si fossim imbècils.

Aquella promesa per part d’Esquerra del traspàs integral de rodalies i d’una empresa totalment catalana que ho gestionaria i que el Govern actual socialista va adquiri com a compromís, finalment ha quedat amb la creació d’una empresa nova dins el grup RENFE on els representants i presidència correspondrà a la Generalitat però l’accionariat serà majoritàri per part de l’Estat espanyol. Aquest resumint és el gran acord que ens permetrà gaudir del traspàs integral de Rodalies.

Crec que tothom veu que això i res seria el mateix, crear una nova empresa, ni tant sols externa, sinó dins el grup RENFE i per molts membres al Consell d’Administració que es tinguin, estar en minoria respecte les accions de la mateixa, és com dir un poder zero per la seva gestió. Canviar noms i logos, col·locar gent que segur interessa a les dues parts dins aquest sistema corrupte on els partits son peça clau, evidentment no és la petició inicial.

Encara més greu que això per si no ho fos prou, la manera de vendre el producte en aquest cas per la part catalana interessada amb una joia desfermada i un objectiu aconseguit com uns herois, saben que venen fum i que aquesta patada endavant deixa les coses on eren i amb els usuaris en el mateix lloc, o sigui patint les deficiències sense solució de la infraestructura i sense cap poder per poder donar el tomb amb aquest desgavell continu amb decisions valentes de gestió i fins hi tot de canvi d’operadora que mai arribarà.

Aquesta és la manera de fer política de l’autonomia catalana, els partits com agències de col·locació participant en el poder pels seus i deixant la ciutadania en un calaix quan hauria de ser el seu objectiu principal. Entenc que la cortina de fum dels partits processistes amb la independència i que és va descontrolar, la seva intenció des del principi de mai arribar fins al final precisament és per coses com aquestes, un sistema que els permet seguir amb el seu joc, cobrir els seus interessos i pensar com vendre productes que saben no existeixen però que els serveixen per justificar-se per aquells que encara confien amb ells.

Ara toca la presa de pel de rodalies.