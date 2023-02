ARA SOM EL GOI

El dia desprès de la sentència del TJUE, ja sabem que som un Grup Objectivament identificable, i maltractat dins un Estat, com un apartheid que Europa ja contempla. Avui de fet i en clau interna la parodia dels pressupostos ha acabat tal com s’esperava i es curiós les renúncies des de dins i els passos endavant des de fora.

Si resumim la farsa de la clau interna, l’acord pressupostari amb clars girs de rumb per part d’Esquerra, com el projecte de la B-40 o l’ampliació o modernització de l’aeroport, de fet aquest darrer depèn d’AENA i no del Parlament. La supervivència en el poder te aquestes coses. Avui un tuit de Jose Zaragoza s’ha mostrat cofoi dient que el partit del Govern assumeix aquestes infraestructures i no tindrà referèndum. Molt significatiu aquesta darrera frase per evidenciar com un polític d’un suposat partit democràtic està content per prohibir donar la paraula a la gent, potser ara alguns entendran millor aquell gag del Manel Vidal a Zona Franca i la reacció del partit per amagar-lo amb col·laboració amb TV3.

Pel que fa a la sentència d’ahir veiem les reaccions dels mitjans espanyols donant per fet la detenció dels nostres exiliats, la del mateix President del Tribunal Suprem amb satisfacció i dient que no es poden oposar a les euroordres espanyoles i negant cap problema sistemic. Més anecdotic podriem dir es la reacció de Ciudadanos per boca de Arrimadas, afirmant que els colpistes son més a prop de rendir comptes a Espanya, fins hi tot TV3 primer comprava el relat espanyol i posteriorment ho havia de matisar.

Pel que fa Arrimadas es el viu exemple de l’odi i la incompetència, de fet cap visible d’un partit que agonitza i que personatges tant miserables com aquest no es cansen de fer el ridícul i mostrar com l’ignorància i el nacionalisme xenofob son molt atrevits. La veritat es que la sentència es llarga i podriem caure a la temptació d’agafar nomes el paragraf que ens interessa i tot seria donat per vàlid, però igual que diu que es poden tramitar novament euroordres a Bèlgica, també dona munició de sobres per rebutjar-la, demostrant aquesta via judicial paral·lela pel que fa a l’independentisme i que pot retorçar la llei per les seves finalitats. Crec que no pot ser difícil demostrar que la Justicia espanyola descrimina l’independentisme respecte la resta de la societat, i això no s’en diu democràcia i dona la raó per no reconèixer aquest aparell judicial, i dona la raó per haver anat a l’exili i no seguir el joc per blanquejar la mateixa.

Ara som un GOI, i com a tal cal aprofitar aquesta oportunitat que Europa ens dona per fer valer la democràcia i el referèndum del 2017.