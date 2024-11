ANIVERSARI DEL 9N

Sense categoria

Han passat moltes coses a la historia recent de Catalunya, i concretament aquest dissabte 9 era el desé aniversari de la Consulta del 9N. Una consulta que no es pot tergiversar com ho ha fet recentment el seu impulsor, el President Artur Mas.

Cal recordar com avui algun articulista feia, que tal com afirmava el President Mas que era l’instant fundacional per exercir el dret a decidir, no és cert. Les consultes populars que comencent el 2009 a Arenys de Munt i que es van estendre com una taca d’oli per tot el territori, amb mitjans limitats molts cops però com una llavor del que un poble organitzat i desacomplexat pot ser en servei d’una causa com la independència de Catalunya. Un moviment que va agafar amb el peu canviat als partits, sobretot a Convergència i que van haver de fer mans i manigues per controlar i que no se’ls anés de les mans.

En segon lloc, cal dir que el terme dret a decidir que utilitza, en sí no vol dir res, una excusa per amagar el terme o objectiu independència i que ja comporta el dret inalienable de decidir que una societat no pot regalar, ni pidolar. De fet la pregunta ja denotava que en part era una operació de marqueting, ja que en un referèndum d’independència o consulta no vinculant en aquest cas, la pregunta i la respost han de ser molt clares, independència sí o no. No hi ha més, ara bé, una pregunta en forma d’arbre i que en cas de respondre sí donava opció de fer marxa enrere i escollir diverses opcions que no per força havent triat ser un Estat havia de ser independent, per mi era una burla, i una manera de donar mil i una interpretacions als resultats per emmascarar el tema principal.

Cal dir per cert que el President Mas i Convergència en aquest cas no van donar el pas a l’independentisme suposadament per gust, sinó estirats per una gran part de la mobilització de la ciutadania que els arrossegava si no volien perdre el poder com fins ara. El President ens va donar aquesta consulta, que era clar que no era vinculant, o sigui de poc servia i falsejada per aquesta pregunta tant estranya amb diferents opcions, una cortina de fum per donar una patada cap al davant i seguir en el poder central de Catalunya.

Voler ara ser el pare de la criatura, no és de rebut, el pare és la societat catalana i el pas d’un catalanisme de fireta a voler que Catalunya fos un Estat com la única solució i objectiu, deixant totes les cortines de fum dels nostres partits dins l’autonomisme al calaix, i això està clar que no els va fer cap gracia.

De fet el 9N no era vinculant, però l’1 O que teoricament si ho era, tampoc li han donat sortida, deixant els dos en el mateix lloc, aquest és l’aniversari del 9N.