Aniversari de partit.

Ahir a Prats de Molló, Junts va celebrar el cinquè aniversari amb la presència del President Puigdemont i un discurs de partit triomfalista però sense resultats a posar damunt la taula.

Celebrar aquesta acte a la localitat dita, on recordo el President Macià va voler recuperar Catalunya militarment amb el fracàs de tots conegut ja és un símptoma de com van les coses. Promeses, campanyes, més promeses, però finalment fracassos.

No puc negar que l’estructura de partit ha estat consolidada sota la figura omnipotent del President a l’exili i que ha sabut acaparar diferents sensibilitats. De fet suposo deu ser el partit amb més cohesió de la coneguda com orbita independentista. De totes maneres el país no ha vist aquestes millores i si ha patit un retrocés nacionalment parlant.

Es van voler diferencia de la vergonyosa tàctica d’Esquerra com a crossa socialista a canvi de res i renunciant a tot, però la veritat es que el que anomenaven cobrament per avançat ha quedat en res. Molts gests de cara a la galeria però nul·la efectivitat real. Com podem comprovar la Llei d’Amnistia no ha permès al President tornar del seu exili, el català a Europa segueix pendent i no se l’espera aviat. Les competències d’immigració tampoc son enlloc i per si fos poc aquella taula a Suïssa amb el mediador, un fet que semblava donav un mínim valor a Catalunya com actor principal ja veiem que te nul·la efectivitat, per molt secreta que diguin que la volen i on sabem que a l’altre costat Cerdan i Zapatero eren els interlocutors, un a la presó per corrupció i l’altre el que va dir la famosa frase “Apoyare el Estatuto que salga del Parlamento de Catalunya”, una broma pesada.

De fet el President espanyol deia avui que l’amnistia és per a superar el 2017, i potser algú hauria de recordar que no s’ha complert, les proves son clares a Waterloo i que la única cosa que pot fer superar el 2017 és la decisió de la societat catalana, que de fet ja va quedar prou clara l’1 d’octubre del mateix any i que viu des de llavors en un engany permanent dels d’allà i sobretot dels d’aquí, cosa que sembla volen oblidar.

En definitiva, Junts com a partit pot tenir el seu èxit, però el país aquell que qualsevol partit sobretot que es diu independentista ha de ser en primera posició segueix esperant i mirant com engany rere engany el més calent a l’aigüera.

