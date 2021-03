AMNISTIA FAKE

Els partits independentistes presenten a Madrid una llei d’amnistia per poder resoldre el conflicte a Catalunya saben perfectament que es de cara a la galeria i sense cap possibilitat de prosperar.

De fet cal dir que el Régim del 78 en ple ja ha anunciat el seu sentit negatiu del vot a la proposta, el mateix PSOE no tindrà cap inconvenient a votar en contra amb rotunditat, i Podemos ja ha dit que podria abstenir-se, però tampoc serà favorable com ja han anunciat, al mateix temps i a interpel·lacions parlamentaries, Pedro Sanchez ens diu que espera tornar a posar en marxa la Taula de diàleg per canalitzar el conflicte català dins les vies polítiques i democràtiques.

Una presa de pel constant, un sainet que no es mereix la societat catalana en aquest cas. Cap dels dos partits de Govern votarà favorablement a l’Amnistia i com ja han dit els indults el més calent està a l’aiguera, mentres la fiscalia s’acarnissa deixant sense efecte per segon cop el tercer grau i fent anar a la presó novament als presos polítics, amb la sensació que la venjança es l’únic motiu de la Justícia espanyola per justificar la repressió i la vida dels nostres presos. Com en les pel·licules del poli bo i el poli dolent, Podemos intenta fer el primer paper, però la realitat es que segueix jugant tant amb els presos com les seves families anunciant coses que saben no es compliran i trobant excuses per anar també contra l’Amnistia sense complexos.

Cal ser molt barrut per avalar la repressió, no moure un dit per solucionar el conflicte, nomes amb la recepta de la imposició i alhora tornar a dir que espera posar en marxa la Taula per solucionar per la via política i democràtica, cosa que ni una ni l’altra han utilitzat mai, i que tant sols com un decorat han posat una Taula de diàleg buit sense cap contingut per entretenir al seu suport a Catalunya, que de fet ja ha donat aquest tant a la investidura i els pressupostos a canvi de res. Una Taula que senzillament es inútil i no existeix. El mateix que aquesta llei presentada condemnada al fracàs i simplement per salvar la consciència d’alguns que saben perfectament que l’amnistia nomes serà possible amb la culminació del procés cap a la República Catalana, no hi ha altra forma.

Prou de funambulisme inútil i proposicions fake sense cap efecte pràctic. Ni la societat s’ho mereix, ni els presos i les seves famílies tampoc.