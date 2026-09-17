AIXECAR CATALUNYA
La idea extravagant i interessada del President Illa Per celebrar la Diada a Extremadura posteriorment a la data de la commemoració ha tret aquella frase que han coincidit el President català i i la Presidenta extremenya amb el reconeixement a “els extremenys que van aixecar Catalunya”, i no és cap casualitat.
Illa va reblar el clau dient que els extremenys que van emigrar, Catalunya us deu molt. Tot en una visita al peu del Monument de l’emigrant a La Zarza on va explicar que en molts casos l’emigració es fa per necessitat i que pensem com ens van rebre a nosaltres quan ho vam necessitar, unes 15 mil persones que van anar a treballa a l’Industria extremenya del suro. La Catalunya d’avui s’ha fet amb més de 100 mil extremenys i va reflexionar sobre la identitat que ha definit com un conjunt capes que es superposen i que no son excloents entre elles, cosa que ens enriqueix.
La gran mentida del nacionalisme espanyol excloent on formaria part el President Illa i per suposat el seu partit es aquesta de que la onada migratòria espanyola a Catalunya definida com que van aixecar Catalunya i els hi donem les gràcies. Totalment fals aquest discurs molts cops avalat per aquest catalanisme de fireta, ells no van aixecar Catalunya, ells per necessitat van venir buscant una oportunitat de vida, i lògicament va ser pel seu interès i la seva família que de retruc amb tot el conjunt de la ciutadania va col·laborar amb els seus impostos al territori on van anar a parar per pura supervivència. La comparació amb els catalans que van anar a treballar a la Industria del suro és tramposa, les xifres parlen soles, per cert ningú diu que els catalans van aixecar Extremadura, quina casualitat.
La reflexió sobre la identitat i les capes superposades també és mentida. Cal matisar que les persones que s’incorporen a una nova comunitat i s’integren aprenent la identitat original aquests sumarien, aquells que malauradament coneixem que formen guettos culturals, i que ni aprenen la nostra llengua ni la nostra identitat, evidentment no poden formar part d’aquestes capes i tots sabem que son una bona part d’aquests emigrants que pretenent viure aquí com si no haguessin marxat del seu territori original. Això evidentment no l’interessa i no en parlarà ja que desmuntaria el seu colonialisme de manual disfressat de bona fe i de democràcia.
Li diuen aixecar Catalunya.