ACTIVISME O PROPAGANDA
La flotilla, finalment davant la costa de Gaza ha estat interceptada per l’exèrcit israelià i el seus tripulants traslladats a terra ferma pendents de deportació. Res que no estigues avisat i previst. Ara la pregunta seria si aquest activisme és real o una simple parodia per promocions personals.
Finalment i desprès de moltes aturades per diferents circumstàncies han estat interceptats tal com ja estava anunciat amb diferents detinguts entre ells Ada Colau o Greta Thunbert entre d’altres. Denuncien l’operatiu israelià com un crim de guerra amb detencions il·legals. De fet alguns dels voluntaris Israel els ha acusat de vincles amb Hamas. Son vaixells amb diferents banderes i segons la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret del mar la intervenció nomes es justifica per circumstàncies excepcionals. Els israelians consideren no una ajuda sinó una provocació. Per part dels alts mandataris europeus no ho valoren i afirmen que no en tenen prou informació.
Efectivament el que hem anat veient durant la travessia ha sonat més a promoció i propaganda personal que una vertadera missió humanitària. De fet ja sabien perfectament el que passaria, és una zona de guerra i Israel evidentment ho ha considerat una circumstància excepcional per fer l’intervenció. Cal dir que la campanya a xarxes i de determinats líders polítics a favor ha contribuït a donar una imatge esbiaixada d’aquest activisme de saló. Ha contribuït molt a aquesta sensació personages com Ada Colau o d’altres que ja sabem per exemple de la seva trajectòria interessada pel poder i de la seva mirada de l’1 d’octubre per exemple com per ara creure que li preocupa molt Palestina i el drama que viu més enllà de guanyar uns punts per la seva propia promoció. Fa molts anya que Colau va deixar l’activisme per incorporar-se al sistema del poder com una més i ara no ha canviat.
El silenci europeu és destacable, la retirada de la protecció italiana un cop s’acostaven a la zona límit dona idea d’aquesta sensació i que simplement és un relat més d’aquesta trama política on molta gent ha estat utilitzada com el tonto útil. Tots sabem el que es pot fer i el que no, però això no es nou, una cosa és el dret internacional i un altre la guerra real, i de fet qui estigui lliure d’aquests afers que ho digui, però malauradament la realitat s’imposa al paper i en tenim mil exemples d’aquells que ara poden denunciar algun fet.
Ara ens els presentaran com herois, la segona part d’aquest relat que veurem aviat per acabar d’explotar les misèries humanes.