8 ANYS PERDUTS
Avui fa 8 anys que en una democràcia normal i uns partits compromesos sense enganys Catalunya seria un Estat independents i segurament hauria superat els primers entrebancs. La realitat ja la conèixem i la hipocresia dels nostres partits també.
Un referèndum amb la participació de més de 2 milions de persones, una victòria del SI molt clara i unes lleis aprovades legitimament en el nostre Parlament que el protegien. Apart el compromís d’una part majoritària de la nostra societat que ho va donar tot davant la barbarie espanyola i un Govern que simplement havia de complir el seu mandat. El resultat ja ho sabem, una marxa enrere dels nostres representants que va provocar lliurar el territori al 155 espanyol, un exili per alguns, una persecució judicial vergonyosa que encara dura i una societat en estat de xoc que amb el temps s’ha allunyat de la política i s’ha desmobilitzat veient aquest engany de grans proporcions.
Un retorn a l’autonomisme dels nostres partits que fa vergonya aliena, intentant imposar l’oblit amb aquesta data per molt que ho vulguin disfressar. De totes maneres les declaracions que avui veiem ratllen l’insult i això s’ha de denunciar sempre. El president Puigdemont dient que la independència assegura el futur del nostre poble i demana explicar els arguments, considerant l’1 O una gran victòria. Turull demana acabar la feina i la burla d’Esquerra encara va més enllà, ERC Barcelona envia missatge a xarxes recordant que avui es el dia de la gent gran oblidant completament les urnes del dia 1.
Cal tenir molta barra quan el president a l’exili parla de futur del nostre poble, quan fa 8 anys el podiem assegurar i ho van frustrar, es que no els importava llavors, demana retornar el 2010 explicant arguments amb una mena de bucle interminable i infinit, i per rematar cal dir que una victòria és aquella on s’aconsegueixen els objectius i es celebren, no és el cas i el seu Govern i partits de suport en son els responsables directes d’aquest frau. En Turull li podríem recordar que qui no va acabar la feina van ser ells, de que coi parla ara i Esquerra Barcelona ens confirma com la independència ha marxat d’aquest partit a la deriva, una vergonya sense precedents.
En definitiva, uns partits abraçats a l’autonomisme que ens van avergonyir al no aplicar el resultat i fugir per tornar com si res hagués passat i deixant una societat marcada i enganyada per tota una generació deixant la democràcia en res.
Ni oblit ni perdó.