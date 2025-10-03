8 ANYS DE L’ATURADA DE PAÍS
El dia 3 d’octubre de 2017 a Catalunya i amb els fets de l’1 d’octubre recents amb les carregues policials espanyoles contra els votants al referèndum, és va convocar una aturada de país que va ser un clam majoritàri i que segurament va ser el darrer cop que es va veure un poble mobilitzat contra el sistema i reclamant la independència validada a les urnes.
Per si no fos poc, aquella mateixa nit el monarca espanyol, va treure a passejar el seu feixisme ranci i abandonant la posició neutral i diplomàtica que se li suposa va criticar durament als catalans acusant de deslleialtat a les nostres institucions i fent una crida a una falsa democràcia com excusa per invalidar la resposta dels ciutadans i amb la unitat d’Espanya per damunt de la societat. Un discurs que en qualsevol Estat democràtic hagués estat la seva fí per prendre un posicionament polític, però que Espanya va ser una arma més d’aquesta democràcia de fireta i que no abandona el periode franquista en les seves estructures de poder sense respectar la voluntat popular que hauria d’estar per damunt de tot sempre.
Els dies posteriors, la població va començar a veure que alguna cosa no rutllava i els nostres no complien amb la seva obligació, amb un retard a l’hora de dir els resultats, una proclamació de fireta que va durar 8 segons abans no fer marxa enrere i posteriorment i encara pitjor una votació per fer efectiu el referèndum sense cap conseqüència ni intenció de fer-la efectiva. Un nou atac a la democràcia on el sistema va tornar a quedar per davant de la gent com ja ha passat massa cops a la historia.
De fet la democràcia en si, no significa un gran sistema, més aviat és l’ús que es fa de la mateixa i la perversió que les estructures de poder en poden realitzar. En aquest cas la fermesa demostrada per la societat i en molts moments pels nostres representants es va esquerdar per la part d’aquests darrers i els resultats tots el sabem. Tanmateix quan diuen que és el major repte que Catalunya ha portat a Espanya, no deixa de ser cert, però al final és una taca de vergonya en el nostre historial, ja que les pressions i la propia credibilitat dels nostres va quedar tocada de mort per sempre.
Fa 8 anys, ho viviem amb il·lusió, sortint al carrer i disposats a no tornar a casa si feia falta ocupant els nostres carrers per temps indefinit. Ara, la desil·lusió i la falta de credibilitat dels nostres representants ha canviat els nostres carrers.