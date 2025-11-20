50 ANYS DE LA MORT D’UN MONSTRE
Com cada 20 de novembre, la mort del Dictador pren protagonisme encara que en un Estat com Espanya on el pas a la teorica democràcia va ser tant controlat pel mateix règim, res és equiparablae a un Estat democràtic que expliqui el seu passat i revisi els comptes pendents com seria de rebut.
Aprofitant la data, alguns partits com ERC o Bildu exigeixen la ruptura amb la monarquia, hereva del franquisme, però tot son focs d’encenalls, ells mateixos fan el joc amb aquest sistema i les paraules se les emporta el vent i duren el que duren. Una de les anormalitats del procés de la transició ha estat validar la monarquia nomenada pel Dictador com a cap de l’Estat i deixar el sistema republicà que seria l’anterior legìtim abans del cop d’Estat del Dictador. Una validació que explica com es van fer les coses i la farsa que suposa on aquest monstre assassí que va morir avui fa 50 anys encara sigui viu i ben viu.
També explica per exemple que la batllesa de València María José Català en una entrevista digui que le franquisme es una etapa de la història amb costats positius i negatiur i que cal mirar el futur, sense anims de revenja. Davant la polseguera va mig rectificar dient que va ser una etapa negra que mereix ser superada i mirar endavant. Ens imaginem per exemple a Alemanya que un alcalde digues que l’època de Hitler va tenir costats positius i negatius, crec que la seva dimissió o substitució estaria damunt la taula en qüestió d’hores, com seria el normal en un Estat democràtic on els nostalgics de la Dictadura no hi tenen cabuda en el sistema. DHi caldria dir que el que anomena revenja, simplement és justícia, on tots els líders i col·laboradors del règim haurien d’haver passat per la mateixa i ser condemnats pels seus crims terribles, alhora que honorar les víctimes d’aquest horror i preservar la seva memòria amb memorials que expliquin els horror de la foscor dictatorial, per cert les mateixes explicacions que els llibres de text haurien de portar per coneixement de les nosves generacions i no passar de puntetes o parlar frivolament de dos bàndols amb tot el cinisme del món.
Menstrestant aquestes el·lits van seguir en el poder, institucions sense cap reforma interior, nomes la façana, partits que lloen el Dictador, fundacions en el seu nom o lleis de memòria històrica 50 anys desprès que fan riure per no plorar amb tots els que segueixen enterrats als vorals de les carreteres i que com a víctimes segueixen sent culpables i veuen com persones detestables com Martin Villa o torturadors del règim coneguts continuen protegits i sense cap culpa damunt seu, on llocs sinistres com la Comisaria de Via Laietana a Barcelona segueixen com si res amb un passat de tortures i mort que mai s’apaga.
El dictador va morir fa 50 anys però el règim segueix viu i ben viu.