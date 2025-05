Recull dels articles del curs 23-24

Sense categoria

Per Sant Jordi he volgut fer-me un regal i he imprès un recull amb els articles que vaig penjar al bloc durant el curs 23-24. La versió en PDF es pot descarregar aquí: Articles_VadEducacio_compressed.

La portada d’aquest treball conté una il·lustració preciosa feta per un exalumne del centre i que representa una mimosa que tenim al pati que anomenem Àgora. La nostra mimosa, és un arbust molt especial que vam plantar fa uns sis anys i que a les seves arrels, hi ha una història que encara ara ens emociona. Va ser un regal d’una família en agraïment a la gestió d’un accident que, afortunadament, només va quedar en un ensurt. Des de llavors, la mimosa ha estat tot un símbol pel centre i la seva història és explicada i compartida curs rere curs a les escoles que ens visiten durant les portes obertes. La història de la mimosa ens ajuda a explicar l’essència del nostre institut: com ens cuidem cada dia, com estimulem el creixement dels i les adolescents amb boniques propostes d’aprenentatge perquè tothom pugui florir i donar el millor de si mateix. Al llarg dels darrers sis anys, he viscut una experiència educativa increïble i, com una mimosa, m’he sentit cuidada i he pogut créixer i florir com a docent. Potser per això, he tingut la necessitat d’escriure vivències -algunes d’èxit i d’altres no tant- i compartir reflexions, dubtes i certeses i algunes pors. També he volgut explicar que malgrat la complexitat d’aquesta etapa educativa, és possible fer coses increïblement boniques i interessants, amb coherència i aconseguir que l’alumnat s’enganxi en el seu procés d’aprenentatge. Escriure aquests textos m’ha ajudat a ordenar idees i aprofundir en el sentit d’allò que fem en el dia a dia. I sobretot, m’ha ajudat a prendre consciència com les experiències viscudes com a alumna, com a mare i en diversos àmbits educatius (lleure, educació ambiental, investigadora en formació) també m’han influenciat a l’hora d’escollir la docent que ara soc.