Què en farem de la IA als instituts?

Crec que era l’hivern de 2021 quan el meu fill gran em va dir, mig misteriós: «Tinc un secret que tu no saps i no te’l diré». Feia referència a alguna cosa de l’institut, però no vaig descobrir de què es tractava fins uns dies més tard, quan al Telenotícies van parlar del ChatGPT i la intel·ligència artificial (IA). Aquell dia vaig quedar al·lucinada. Vaig tenir la mateixa sensació de quan vaig descobrir YouTube (també gràcies al Telenotícies, uns anys més enrere) o quan vaig descobrir el correu electrònic, als anys noranta, un migdia que la meva mare va tornar de la feina emocionada i amb ganes de compartir totes les novetats d’aquella eina revolucionària (si seria la fi del fax i de les fotocòpies!).
Vaig trigar mesos a fer la primera prova amb el ChatGPT. M’hi resistia a consciència. Fins que, un bon dia, com suposo que ja ha fet tothom, el vaig obrir per buscar informació sobre com allunyar adolescents dels discursos d’odi. I em vaig endur una gran sorpresa! Tot el que m’explicava encaixava amb el que havia llegit, amb el que m’havien transmès a les formacions i amb les converses que tenia amb les amistats. M’hi vaig estar una bona estona, fent-li preguntes cada vegada més precises i concretes per trobar respostes a un tema que realment em preocupava especialment. Fins que, finalment, el «chat» es va desemmascarar: va començar a entrar en bucle. No podia donar-me una resposta clara perquè simplement no existia dins la seva base de dades. Tot i això, no m’ho deia obertament i em responia amb frases convincents i genèriques que no acabaven de respondre mai a la meva demanda.
En els darrers anys, la intel·ligència artificial ha irromput amb força a la societat i també als centres educatius. Cada curs apareixen més formacions, llibres i articles sobre com aprofitar-la pedagògicament. Se’ns repeteix que no ens en podem quedar al marge, que l’alumnat ha d’aprendre a utilitzar-la i que la IA ha vingut per quedar-se; que no podem girar-li l’esquena perquè ja forma part de la vida dels nostres estudiants. Però alguna cosa em diu que tot això ja ho he sentit abans. Són els mateixos arguments que fa uns anys, s’usaven per defensar les pissarres digitals, els mòbils com a eina pedagògica o un ordinador per a cada alumne. N’estem segurs que amb la IA hem de repetir el mateix patró? Cal córrer, com hem fet altres vegades, i acceptar-la sense una reflexió prou profunda sobre què n’esperem realment?
Les experiències anteriors potser no han donat els resultats esperats. Per exemple: les pissarres digitals, que funcionen bé, s’acaben utilitzant bàsicament com a projectors; els mòbils s’han retirat en molts centres perquè els suposats avantatges pedagògics han resultat molt inferiors als inconvenients; i els ordinadors no han aconseguit transformar les metodologies: sovint només han substituït els llibres en paper per versions digitals i han facilitat usos inadequats de l’alumnat quan no hi ha una gestió correcta.
No voldria rebutjar la IA ni allunyar-la del món educatiu, però penso que no ens hem de precipitar i «cantar» totes les «meravelles» per introduir-la a l’aula de pressa i corrent. Hem d’anar a poc a poc i sobretot, hem de pensar molt bé què necessita l’alumnat per conviure amb la IA, com la utilitza actualment i, com a professorat, ens cal experimentar amb aquesta eina per valorar el seu ús a l’aula.
Malgrat la meva resistència inicial, des del curs passat he començat a experimentar més amb la IA i a descobrir-ne la utilitat com a docent: dissenyar exercicis, adaptar-los a diferents nivells, organitzar agrupacions d’alumnes, fer resums de documents, millorar textos o reescriure fonts d’informació per adaptar-les a l’alumnat de primer d’ESO. També he provat aplicacions que permeten crear situacions d’aprenentatge ben justificades a partir del currículum actual, i que estalvien molta feina i temps. I no em sento malament per utilitzar-la, perquè abans ja havia après a fer tot això i sé molt bé què vull, com ho vull i com ajustar les meves peticions després d’una revisió crítica del que em presenta.
Tot i que he comprovat l’estalvi de temps que m’ofereix l’eina, també he vist que pot cometre errors importants que cal detectar i corregir. La IA pot equivocar-se fàcilment (o potser fins i tot deliberadament?). Per exemple, en un document que he adaptat i resumit recentment per a 1r d’ESO, en lloc de reflectir que es produeixen 8.300 milions de tones de plàstic l’any —dada facilitada per l’article—, la IA ha escrit que se’n produïen 350 milions de tones. És una diferència important i a més, és una dada que, no existeix en el text inicial.
A més, he comprovat que la IA no pot substituir les vivències pròpies. Per exemple, en una activitat de classe en què havíem de descriure “el meu camí escolar de casa a l’institut” a partir d’observacions pròpies —recollida de dades, impressions, sensacions, etc.—, amb la informació de Google Maps no va ser capaç de detectar aspectes com l’absència de carril bici, l’excés de soroll, la inseguretat del trajecte per culpa del trànsit o semàfors perillosos. Només podia oferir dades acotades i “objectives”, sense una descripció elaborada, malgrat la meva insistència per incloure valoracions més crítiques i en clau de mobilitat sostenible del meu itinerari.
L’alumnat ja utilitza la IA i, en molts casos, en domina l’ús molt millor que nosaltres. Però això justifica que l’hàgim d’introduir a l’aula perquè suposadament aprenguin a fer-ne un bon ús? Com ho hauríem de fer? Els adults hem après a fer servir-la partint d’unes competències prèvies ja adquirides: sabem comprendre un text, resumir-lo, dissenyar situacions d’aprenentatge i redactar documents, i tenim un pensament crític més desenvolupat que ens permet detectar errors i biaixos (de gènere, culturals, etc.). En general, allò que li demanem a la IA, nosaltres ja podríem fer-ho prou bé sense ella.
Per això crec que, abans d’introduir la IA amb l’alumnat, cal assegurar-nos que desenvolupem bé totes aquestes habilitats bàsiques a l’aula. L’alumnat ha d’aprendre a llegir bé, comprendre el que llegeix (què explica un text?), identificar idees clau (quines són les idees més importants?) i plantejar-se preguntes sobre les fonts d’informació (qui l’escriu?, per què?). Cal dedicar temps a llegir i reflexionar sobre textos, notícies o vídeos en tots els àmbits, no només en els lingüístics.
I doncs, què farem amb la IA? De moment, crec que no cal precipitar-nos: no necessitem la IA a les aules (hem de “capar-la dels ordinadors quan són a l’institut”), però sí que cal aprofitar aquest moment per desenvolupar amb profunditat propostes que afavoreixin el pensament crític en el nostre alumnat. A més, hem de ser conscients de l’impacte ambiental de l’eina: cada cerca amb ChatGPT pot consumir fins a 500 ml d’aigua, a causa de la refrigeració dels servidors. Això ens recorda que hem de reduir-ne l’ús a l’escola i explicar a l’alumnat la importància d’un ús responsable de la tecnologia. En resum, cal reflexió i planificació abans d’implementar la IA, combinant beneficis educatius i consciència ambiental.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!