Que els gegants no se’ns mengin

No recordo l’entrada de la papereria, però sí tota mena de detalls de l’interior: el llarg taulell de fusta; les prestatgeries de la paret amb “carteres” escolars exposades; molts calaixets on es guardaven bolígrafs, cartes de totes mides, postals de Nadal; l’armari de les cartolines, el paper de seda i de xarol; el mostrari de les maquinetes i el calaix de cobrar, que tenia un pestell de “seguretat” enginyat pel meu avi (que, en realitat, era més inventor que botiguer). De la botiga també en recordo molt la seva olor i l’agradable sensació d’estar darrere el taulell.
Era la papereria dels meus avis, una més entre les que omplien el nucli antic del poble perquè dos carrers més avall, i dos carrers al costat, n’hi havia dues més. Fa quaranta anys, aquell nucli antic —format per pocs carrers— concentrava tota mena de comerços: la botiga de l’electricista, la carnisseria, l’Hortènsia que era la botigueta de queviures, la botiga de màquines de cosir, l’escola bressol, dues pastisseries (una d’elles, l’Estel, on feien les millors ensaïmades que he tastat mai), el centre de jardineria, la botiga de roba, la tintoreria, la botiga d’esports, el quiosc on compràvem les bromes dels Sants Innocents, la farmàcia, el forn, la lampisteria i la botigueta de l’Anita, molt amiga de l’àvia, plena d’objectes de ceràmica. Allà hi passava hores fent mitja, i d’ella encara en conservo una manteta de colors preciosa.
Avui, els carrers que envolten l’església tenen gairebé totes les persianes baixades. Què va provocar aquest buit? Va ser l’obertura del gran centre comercial Pryca? Van ser les generacions que havien d’agafar el relleu, que van preferir altres oficis amb horaris més conciliadors? Potser el petit comerç no va saber adaptar-se als nous temps? O potser vam ser testimonis del naixement dels primers gegants que, en poques dècades, acabarien controlant-ho tot?
En només unes quantes dècades hem assistit a la mort del petit comerç, substituït per grans empreses multinacionals que ofereixen productes de poca qualitat i llocs de treball sovint precaris a canvi de grans beneficis. La societat s’ha anat fragmentant, i les desigualtats són cada cop més evidents. Tenir una feina ja no és sinònim de seguretat per a tota la vida, ni tan sols garanteix, per a moltes famílies, poder arribar a finals de mes o tenir un habitatge digne. Una situació de la qual fins ara jo no havia estat mai testimoni.
Recentment, l’entitat Càritas ha alertat sobre un procés inèdit de fragmentació social al nostre país, per exemple a Catalunya, una de cada quatre persones es troba en risc d’exclusió social. La pobresa sovint és invisible, però darrere d’aquestes xifres hi ha famílies amb infants i joves, i aquesta situació pot afectar directament a la seva salut i el seu futur.
Els centres educatius, si hi posem la mirada, també som testimonis d’aquestes desigualtats. Setmana rere setmana observem amb impotència com cada vegada més infants no tenen garantits els seus drets. Per exemple, hi ha infants i joves que no tenen garantit el dret a la identitat: alguns no tenen nacionalitat, i d’altres, tot i haver nascut i viscut sempre a la mateixa ciutat, no poden obtenir la nacionalitat del nostre país com els seus companys d’aula fins que els seus progenitors l’obtinguin. Aquesta manca de “papers” genera situacions discriminatòries que no s’haurien de permetre.
També hi ha infants que no tenen garantit el dret a la salut i a la vida digna, perquè no tenen accés a una alimentació adequada, a l’aigua potable o a un habitatge digne, a causa de la situació de vulnerabilitat en què es troben les seves famílies. Els sous baixos també dificulten l’accés a l’habitatge i agreugen encara més aquesta situació. En els darrers anys, el problema de l’habitatge —infrahabitatge, habitatges compartits i densificats, habitatges ocupats o desnonaments per motius diversos— s’ha intensificat tant que la comunitat educativa s’ha hagut d’organitzar per donar suport a les famílies, perquè un infant sense habitatge no es troba en condicions d’aprendre.
Les entitats socials també alerten que alguns infants en situació de vulnerabilitat tampoc tenen garantit el dret a la protecció, ja que poden veure’s més exposats a situacions de violència domèstica. A més, hi ha infants que no tenen garantit el dret d’accés a l’educació, a la cultura, al joc i al lleure, perquè les famílies en situació de vulnerabilitat sovint no poden ocupar-se del lleure dels seus fills i filles ni garantir l’assistència regular a l’escola.
Els gegants que ens envolten —grans multinacionals, distribuïdores, bancs, fons voltor, xarxes socials…— s’han menjat els nostres comerços, han condicionat l’economia, han pres el control de molts habitatges i fins i tot han influït en la nostra manera de pensar. Aquest sistema capitalista en què vivim genera cada dia més desigualtats. Segons dades recents, el 10% de la població concentra el 75% de la riquesa, mentre que el 50% més pobre només n’acumula el 2%. I no hem d’oblidar que aquest mateix sistema alimenta els discursos d’odi de l’extrema dreta a través de les xarxes socials, ja que mai assenyalen el capitalisme salvatge del nostre temps com el veritable responsable d’aquesta crisi social.
Des dels centres educatius podem triar entre pensar que no hi podem fer res o assumir que fer alguna cosa sempre és millor que no fer res, i lluitar amb tot el que tenim a l’abast contra aquests gegants per protegir i defensar els drets dels nostres infants i joves. Si hi posem la mirada, podrem acompanyar millor els i les joves i les seves famílies, i ajustar el projecte educatiu del centre perquè contribueixi a reduir les desigualtats. Això es pot fer, per exemple, oferint propostes educatives enriquidores que garanteixin l’èxit educatiu, que afavoreixin el pensament crític i la justícia social i que acostin la cultura a tothom. També tenim el deure de denunciar les situacions discriminatòries i reclamar més recursos, tant al Departament d’Educació com als ajuntaments o als òrgans de participació, com els Consells Escolars Municipals. I encara que no se’ns vulgui escoltar, sempre podem demanar que consti en acta o enviar notificacions certificades, perquè ningú pugui dir que no vam alertar de la gravetat de la situació.
Potser mai tornarem a veure els carrers plens de petites botigues que donaven vida, caliu i certa seguretat a les famílies que les regentaven, però sí que hem de poder veure com els nostres infants i joves tenen els seus drets garantits. Per això cada gest, cada acció, compta per construir un futur més just i digne per a tothom.
