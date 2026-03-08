Preinscripció escolar, quan l’opció de tria no és real

De ben petita vaig anar a una escola bressol lluny de casa, al barri de Santa Rosa de Santa Coloma de Gramenet, perquè la meva família la va escollir pel seu projecte pedagògic. Buscaven una escola bressol i no pas una “guarderia”. Tot i que la ciència diu que no recordem res d’abans dels tres anys, jo en conservo algun record. I no és precisament perquè tingui bona memòria, sinó perquè devia ser una bona experiència.
A infantil i primària, els meus pares també van triar una escola amb un projecte singular i en català. Era just l’inici de la democràcia. No hi havia gaires opcions per escollir i, de nou, també la van buscar lluny de casa, a Badalona. I a secundària, una vegada més, van poder escollir un centre amb una certa continuïtat amb el model de renovació pedagògica de l’escola primària. Van optar per un institut que implementava l’anomenada REM o reforma (l’antecedent de l’ESO actual) i, gràcies als punts extres que tenia com a estudiant de l’escola de música, ho vam aconseguir. La veritat és que vaig tenir molta sort. Em sento afortunada d’haver tingut una trajectòria escolar singular malgrat els esforços familiars i personals que van implicar.
En el moment d’escriure aquestes línies som en època de preinscripció escolar i a casa tenim tres preinscripcions per fer. Tres grans decisions per a fer. Tot i que arreu s’anuncia que les famílies tenim la possibilitat de triar centre i se’ns anima a visitar jornades de portes obertes i a reflexionar sobre què volem per als nostres fills i filles, la realitat és una mica diferent.
Actualment, aquesta oportunitat d’escollir pràcticament ja no existeix, especialment a les ciutats. El sistema de zones i de punts restringeix molt les possibilitats de tria entre els centres públics. Les famílies que viuen en municipis que no són zona única, en realitat només poden escollir entre els centres que tenen dins la seva zona educativa.
Si el fill o la filla ha d’accedir a educació infantil o primària pública, és possible que hi hagi certa capacitat d’elecció entre diferents centres, això sí, sempre condicionada pel nombre de places disponibles. Si ha d’accedir a l’educació secundària pública, en canvi, sovint només hi haurà un centre —o, com a molt, dos— per escollir. Per sort, es va eliminar la idea que les escoles bressol municipals tinguessin també un centre adscrit, perquè si aquesta proposta hagués prosperat hauria significat que la sort d’un sorteig podria determinar tot l’itinerari escolar d’un infant.
En resum, l’elecció de centre a infantil i primària públic és, en realitat, la que acaba determinant el centre de secundària que et tocarà. I aquí ja tenim el primer element que ajuda a explicar la segregació escolar entre centres públics i concertats.
Els meus tres fills es troben en un moment de canvi d’etapa i de presa de decisions, però en realitat hi ha poc a decidir. El meu fill gran, per accedir a la universitat, podrà escollir en funció de la qualificació final que obtingui i de les possibilitats que aquesta li ofereixi. El meu fill mitjà, que acaba l’ESO i encara no sap què li agrada ni què vol fer, pensem que una bona opció seria el batxillerat general; però hauria d’anar a una altra ciutat perquè hi ha molt pocs centres a Catalunya que l’ofereixin. El meu fill petit, en canvi, necessitaria clarament anar a un centre de secundària amb un eix educatiu centrat en la formació musical i artística, però no té aquesta possibilitat: l’únic centre on podria accedir —i amb un procés de selecció previ— no és a la nostra ciutat i, a més, no ofereix plaça per al seu instrument, que és l’arpa. Per tant, no sempre podem trobar la formació que necessiten els nostres fills a les nostres ciutats o municipis propers.
Una altra qüestió és la gran diversitat d’escoles i projectes educatius. Tot i que l’administració afirma que totes les escoles són de qualitat, en realitat aquesta afirmació diu ben poc. Acaba esdevenint una expressió buida, perquè cada escola o institut pot ser molt diferent dels altres. I aquestes diferències no només es donen entre centres públics i concertats, sinó també entre els mateixos centres públics. De vegades penso que potser és millor que sigui així —si no, possiblement molts centres farien un retrocés en el temps—, però en alguns casos les diferències poden arribar a ser abismals. Sobretot quan els instituts de secundària no segueixen, ni de lluny, la línia pedagògica de les escoles de primària amb qui es vinculen mitjançant l’adscripció.
Les escoles de primària, en general, fan una feina d’acompanyament molt acurada. Cuiden el benestar de l’alumnat, els espais, les activitats i els ritmes d’aprenentatge. L’alumnat hi té referents adults clars amb qui comptar i confiar: són espais segurs. Moltes escoles, a més, implementen metodologies actives i projectes de treball globalitzats i contextualitzats que afavoreixen la motivació i l’aprenentatge.
A secundària, en la majoria de casos, tot això es dilueix. L’alumnat passa a tenir un tutor amb qui coincideix molt poques hores a la setmana, té nombrosos professors cada dia, es mou en espais sovint massificats, passa massa hores mirant cap a la pissarra i es troba en un entorn generalment poc personalitzat i poc acollidor. Els instituts de secundària, en general, són massa grans, i el pas de primària a secundària és tan brusc que, per a alguns alumnes, pot esdevenir un abisme difícil de superar. Per sort no tots son així i molts centres comencen a tenir una mirada més orientada a les cures.
Aquest curs m’he ofert per fer la xerrada i també les portes obertes de l’institut on treballo. He pogut copsar els neguits de moltes famílies, que tenen més a veure amb la diversitat cultural i social dels centres que no pas amb el projecte educatiu. A primària, les famílies acostumen a buscar projectes educatius innovadors; a secundària, en canvi, el que sovint es busca és l’entorn social. Només algunes famílies —sobretot aquelles que saben que els seus fills o filles tenen necessitats específiques— prioritzen centres amb projectes educatius especialment cuidadors. Aquest és, probablement, un segon motiu important de segregació escolar.
Aquestes darreres setmanes també he anat a jornades de portes obertes amb els meus fills. Quina decisió més difícil quan, en realitat, no es pot escollir. Ens hem d’arriscar a demanar un centre que ens agrada però que no ens toca? Hem de tancar els ulls i conformar-nos amb el centre adscrit —i no patir— perquè, almenys, hi coincidiran amb els companys de l’escola, malgrat totes les mancances que hi detectem i sabent que potser haurem de pagar psicòlegs o classes de reforç? Hauríem d’optar per un centre concertat per “garantir” un millor acompanyament i evitar el centre adscrit? O val la pena plantejar-se canviar de municipi per cursar uns estudis que ni tan sols sabem si acabaran encaixant amb el seu futur?
Fa dies que tinc mal de panxa i sé que fins que no acabi aquest procés —a final de curs— no em trauré el neguit de sobre. En realitat, no podem triar escola. Però fem tot el possible per intentar-ho, potser perquè així, al final, ens serà més fàcil acceptar l’opció que ens hagi tocat.
