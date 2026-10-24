Va d'educació

Reflexions sobre vivències en el món educatiu. Bloc d'Alba Castelltort Valls

24 d'octubre de 2026
Acompanyament, adolescència, secundària, Tutoria
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En cercle. Recull d’articles publicats sobre acompanyament tutorial

Aquest recull conté els primers deu articles publicats a la secció fixa Conexiones de la revista Graó 12-18 .

“En cercle” és el títol escollit de la col·laboració on es comparteixen propostes educatives que afavoreixen l’acompanyament dels joves des dels centres d’educació secundària.

Per descarregar-lo cliqueu aquí EnCercle_RecullArticlesGrao1218_num1-10_compressed

Tots els articles estan disponibles en català i castellà a la web https://grao.world/ca/catalogo/revistas

 

 

Més enllà de la consciència ambiental i les generacions futures
17.06.2024 | 6.55
A Educació, Educació ambiental, Sostenibilitat
Acompanyar futurs docents (i una memòria de pràctiques)
18.01.2025 | 8.56
A Acompanyament, Formació professorat, secundària
El 8M com a dona, mare i docent
10.03.2024 | 8.34
A Educació, gènere

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