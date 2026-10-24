En cercle. Recull d’articles publicats sobre acompanyament tutorial

Aquest recull conté els primers deu articles publicats a la secció fixa Conexiones de la revista Graó 12-18 .
“En cercle” és el títol escollit de la col·laboració on es comparteixen propostes educatives que afavoreixen l’acompanyament dels joves des dels centres d’educació secundària.
Per descarregar-lo cliqueu aquí EnCercle_RecullArticlesGrao1218_num1-10_compressed
Tots els articles estan disponibles en català i castellà a la web https://grao.world/ca/catalogo/revistas
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