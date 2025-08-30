Els anys que em separen

Amb l’arribada del final de l’estiu i l’inici del curs escolar, noto el pas dels anys més que mai. Tots aquells senyals que havien anat apareixent en els darrers mesos —i que em resistia a acceptar— han encaixat com les peces d’un trencaclosques quan el meu fill petit s’ha afaitat el bigoti per primera vegada.
Em faig gran i ja em costa llegir la lletra petita d’unes instruccions sense ulleres, cada setmana descobreixo nous cabells blancs, i sovint no aconsegueixo fer anar els comandaments de la televisió. Quan un servei tècnic m’explica instruccions per telèfon, sento que em falta agilitat per seguir-les. Sento vertigen quan pujo a una escala o a la cresta d’un cim, sempre quedo l’última a les excursions i a la baixada vaig amb molta cura perquè em fa respecte lesionar-me. Les músiques que escolten els meus fills em semblen fora de lloc, mentre que les que m’agraden a mi, ells la qualifiquen de “música de geriàtric”.
Malgrat que em sento com sempre, com si el temps només passés de llarg pel meu costat, començo a adonar-me que em faig gran. De vegades tinc la sensació d’estar més a prop de la generació dels meus pares que no pas de la dels meus fills. I em pregunto: com em pot afectar aquest pas del temps en la meva tasca docent? Seré capaç de continuar amb una feina tan exigent?
A cada nou curs, els anys m’allunyen una mica més de l’alumnat i també dels companys i companyes interins o substituts que arriben als centres carregats d’energia, aquella vitalitat que sempre acompanya la joventut. I em pregunto, aniré perdent amb el temps aquesta força i la il·lusió dels inicis? Em deixaré endur pel conformisme del “les coses sempre han estat així” o per l’immobilisme del “no es pot fer res perquè…” que tant mal fa a la professió docent?
Intento respondre’m que l’experiència sempre és un grau. Recordo que, en els meus inicis docents, pensava que el pas del temps jugaria a favor meu: que m’ajudaria a guanyar confiança, a consolidar aquella “autoritat” que et dona l’edat i l’experiència. També em dic que només cal observar les companyes que em porten uns anys d’avantatge per descobrir-ne els “secrets” que les fan mantenir a peu del canó i amb les ganes de sempre.
A la llista de respostes, m’insisteixo que no he de perdre mai la confiança en el poder transformador de l’educació perquè és el que em motiva a entrar cada dia a l’aula, a creure en allò que passa dins el centre.
També em recordo que és essencial no perdre aquella “mirada” que em permet observar l’alumnat i entendre’n el context i les necessitats. Els anys ens poden separar, però la mirada es pot mantenir. Aquesta “mirada” és la que m’ajuda a recollir moments únics a l’aula: una rialla, un comentari agradable, una mirada plena d’emoció, una abraçada… Són petits moments, però donen sentit a la meva tasca i m’omplen de felicitat. Alhora, no puc oblidar que cal aprendre a gestionar l’estrès abans que es faci massa gran. La mirada també l’hem de posar en nosaltres mateixes i en el nostre benestar —i en el dels altres. Ens cal cuidar-nos, i quan sigui necessari, deixar-nos cuidar. Perquè la nostra feina és, alhora, preciosa i molt exigent.
Malgrat els anys que ja em separen del meu primer inici de curs, a finals d’estiu sempre sento aquell mal de panxa i una mena de vertigen davant l’arrencada del curs escolar. Tornar de les vacances i posar en marxa un nou curs sempre implica un esforç intens i un estrès molt més gran que la majoria de les feines. Ens cal construir un nou equip de treball amb els companys i companyes i un nou grup amb l’alumnat, ens cal establir els primers vincles amb les famílies i evidentment, preparar un nou curs que, com tots, serà únic i irrepetible.
Bon inici de curs.
Cada cop m’agradem més els teus escrits! Els trobo profundament inspiradors! I quant els anys…millor tenir-los… fa temps vaig llegir una frase en un mur “morir jove el més tard possible”. El repte és gestionar bé la vida dins els anys, com diu un bon metge: “quan som joves tenim molta energia i poca consciència, amb el temps les tendències s’inverteixen”. Doncs, els teus escrits aporten els fruits de la teva experiència, parles de consciència per a tu i per als que et llegim. Gràcies per compartir-les!
Preciós, Alba. Íntim, transparent, valent.
Penso ara que potser un dels moments més difícils de fer-se gran és aquest dels inicis, quan ja no pots evitar prendre’n consciència i t’aborden tots els temors sobre les conseqüències que pot tenir acumular anys. Però un cop acceptes la realitat, tot flueix, vas entomant el que hi ha, i guanyes en relativitzacio i en sana indiferència sobre el que se suposa són els estàndards. Acceptes les petites limitacions, al temps que millores la teva pròpia cura. I t’omples d’agraïment pel privilegi de fer anys en bones condicions. Guanyes perspectiva, tens més clar que et convé fer i que no, en què val la pena barallar-te i en què no cal.
Molta energia, Alba! I enhorabona per aquest excellent text