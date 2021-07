Al TN d’aquest migdia (no sé si al de la nit també, no l’he mirat), TV3 ha dedicat una colla de minuts parlant d’una sinistre organització amb poques desenes d’associats segons pròpia confessió, que maneja uns pressupostos multimilionaris que ningú sap d’on surten, celebrant una assemblea o alguna cosa similar.

Deixem de banda la minúcia dels pressupostos i anem al nombre de socis; voleu dir que si l’associació de veïns del meu carrer, que en som força més, comuniquéssim a TV3 lloc, data i hora de la nostra Assemblea, ens enviarien un equip de reporters i ens traurien al TN?, és clar que no manegem pas gaires diners i, sobretot, no som pas fatxes, per tant m’imagino que no, que no ens traurien.

Agustí Vilella i Guasch