TERRORISME INNOCU

Segons la fiscalia que depèn d’aquella senyora que com a ministra de justícia, i en funcions de “notaria mayor del reino” quasi res!, va assistir de rigorós dol i amb una cara de compungiment total al trasllat de les despulles del dictador, a Catalunya hi ha una efervescència de terrorisme inaguantable. En la seva memòria anual ressenya ni més ni menys que 68 episodis d’aquesta moderna plaga que segons ella afecta molt greument la societat catalana.

Després d’haver sentit aquesta lectura no ens queda més que felicitar la senyora fiscal general per ser-ho d’un país amb una tal intensitat terrorista que no porta però aparellat ni un tret al clatell, ni una bomba, ni un cotxe bomba, ni un segrest, ni un tiroteig, ni un ferit, res de res, es veu que és terrorisme virtual.

A Catalunya es veu que som molt terroristes però amb un terrorisme totalment innocu, cosa mai vista enlloc més del món, pel que es veu fins i tot en això som especials o potser és que aquesta gent banalitza fins a límits perversos aquesta paraula i aquest fenomen que tant han patit no fa pas tant temps però que, curiosament, en la seva versió real sembla ser que els preocupava força menys que en la virtual.

Agustí Vilella i Guasch