Tenim la Diada a tocar. Jo aniré a la manifestació. Tots aquests dies he sentit veus i opinions de tota mena: que ja n’hi ha prou de samarretes de colors, que això no serveix per a res, que n’estem cansats, que ens utilitzen, que ningú no ens en fa cas i també una, d’opinió, molt generalitzada entre la gent més jove: quan s’hagi de posar el país potes enlaire aviseu-nos que no fallarem.

Jo els contesto: a casa nostra ja hi ha samarretes amb tots els colors de l’Arc de Sant Martí, no vindrà d’una; no serveix per a res?, a base de manifestacions vam portar el país a un pas de la independència; estan cansats?, jo també, però segueixo; ens utilitzen?, sempre hi haurà algú que ens utilitzi; no ens fan cas?, quan tornem a posar un milió i mig o dos milions de persones al carrer ja en parlarem. I a la darrera els responc: els que anirem a la manifestació aquesta que no serveix per res, etc., el dia que s’hagi de posar el país potes enlaire també hi serem, segur, i a primera fila.

Per tant, dissabte anem a la manifestació, anem-hi tots i als uns els molestarem, als altres els cabrejarem, i el dia que toqui fer altres coses ens tornarem a trobar tots. Fins dissabte!!!.

Agustí Vilella i Guasch