SI QUE SORTIRAN

Però en Marcel hi entrarà per una condemna d’avui mateix basada en proves, pel que sembla, tan inversemblants com tantes altres i que l’únic que pretén és destrossar-li la vida i utilitzar-lo com a escarment. Es mobilitzarà el país per a aquest noi?; recaptarem diners?; omplirem carrers, carreteres i autopistes?; posarem llaços per a ell?; sortiran cartells posant “Free Marcel”?; tindrà ajuts?, sou?, un bon treball que l’esperi en sortir?.

Una cosa a tenir molt en compte en aquest cas i en tantíssims que poden acabar igual: l’acusació particular l’ha exercit la Generalitat; sovint les peticions de penes per part del nostre(?) Govern són superiors a les dels fiscals de l’estat español, quelcom incomprensible però real. Suposo que deu ser per això que encara no he sentit cap reacció de cap polític nostrat a aquesta aberració, deu ser pel maldecap que porten aquests dies amb qui va o qui no va a reverenciar al rey dels españols.

Una vergonya més de les que veiem al nostre pobre país.

Agustí Vilella i Guasch