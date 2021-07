QUO VADIS GENERALITAT?

Aquest matí em trobo un anunci de pàgina sencera, ben situat (p. 7), que diu: “28 de Julio dia de la anguila. Celébralo con anguila del Delta del Ebro. Pide anguila del Delta del Ebro en tus establecimientos habituales y revoluciona el sabor de tus platos con un producto increiblemente delicioso. ANGUILA del Delta del Ebro”, tot plegat amb la imatge de dues precioses anguiles recargolant-se.

Us deveu preguntar: i a quin diari és aquest anunci?, al Mundo, a La Vanguardia, al Periódico, a l’ABC, al País?, doncs no perquè l’anunci és a l’ARA!!!, i com que al peu, al costat esquerra, i en caràcters més petits hi diu, amb logo inclòs, “Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural” i també amb el corresponent logo “Unió Europea Fons Europeu Marítim i de la Pesca”, és de suposar que són aquests dos organismes els que paguen la festa.

Fa tres dies el President i la Consellera d’Exteriors s’adrecen al cos consular de manera gairebé exclusiva en castellà, avui aquest anunci, els nostres mitjans públics cada dia estan més plens de gent castellanoparlant i, en general, cada dia s’hi empra un català més lamentable. On vas Generalitat?. Així tracteu la nostra llengua?; potser per eixamplar la base?; cap a quin costat?; adoptant la llengua dels amos?; per això la gent ha fet el que ha fet i ha aguantat el que ha aguantat?; aneu malament, molt malament.

Agustí Vilella i Guasch