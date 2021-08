Va per a tots els polítics de Catalunya que d’una o altra manera han estat víctimes de la brutal repressió de l’estat español. Des dels que han estat empresonats, als que s’han hagut d’exiliar, passant pels que s’intenta arruïnar a través del “Tribunal de Cuentas del Reyno”.

Tota aquesta gent en el seu moment, amb il·lusió o arrossegant els peus, amb entusiasme o amb por, tots van fer el que s’esperava d’ells portant el país a un pas de la independència i jo soc el primer en agrair-los-ho, però encara que sigui cruel dir-ho, el seu moment ha passat perquè les circumstàncies que els ha tocat viure i que encara no se’ls han acabat, fins i tot inconscientment els condiciona, i molt.

Persones intel·ligents, preparades i amb experiència com són tots ells, segur que no tindran problema per poder guanyar-se la vida fora de la política i jo amb tota humilitat els demano que pleguin, que deixin la política. En aquest moment necessitem persones noves, que es puguin enfrontar als immensos reptes que té el país sense cap llast ni cap motxilla, i la que ells encara porten i portaran per molt temps és molt feixuga.

Agustí Vilella i Guasch