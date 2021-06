Que surti un paio fals, buit, mentider compulsiu, oportunista, engalipador, hipòcrita, fantasma, com aquest tal Pedro Sánchez i tingui els nassos de dir que “el càstig va ser útil en el passat i ara ho és el perdó”! com si fos un professor de pre-escolar referint-se a una classe una mica rebeca que l’ha d’anar portant a base de pal i pastanaga. Qui es creu que és aquest personatge?, de qui es creu que està parlant?; està parlant d’un país sencer, d’un país avançat, civilitzat (potser massa?), culte, treballador, sacrificat, atacat culturalment, econòmicament i físicament pel regne del que ell n’és dirigent.

Per si no ho sabia, està parlant de Catalunya i ha de saber que ho ha de fer amb el respecte i no parlant com un poca-solta (qui diu poca-soltades és un poca-solta); parlant així fa bona aquella frase del President Pujol quan va dir: “se’ns pixen a sobre i ens diuen que plou”.

Què pensen fer els “nostres” polítics davant tal actitud llevat d’alguna declaració tan altisonant com innòcua? (de fet, a hores d’ara encara no n’he sentit ni llegit cap); pensen continuar aguantant que se’ns pixin a sobre?.

Hem de dir prou, no ho hem d’aguantar més, i si els polítics no volen o no tenen el que hagin de tenir per plantar-se, ho hem de fer la gent, però el nostre país no es mereix que un poca-solta el tracti d’aquesta manera.

Agustí Vilella i Guasch