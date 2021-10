… I llengua. Partint de la base de que el gobierno español (gairebé) mai no compleix les seves promeses, que pressuposta inversions a Catalunya molt per sota del que correspondria, i que, per rematar-ho, no compleix mai el que ha pressupostat, no entendré de cap de les maneres que els partits catalans (no parlo pas ni del PSOE ni de Comunes que no en són) amb representació al Congreso español votin els pressupostos generals de l’estat amb la contrapartida de promeses que, tots ho sabem, no es compliran.

Tenim Rodalies que cau a bocins, tenim mil infraestructures deficitàries o directament per fer, tenim carències de tota mena en els serveis que com a contribuents hem de tenir, però, per sobre de tot, tenim una llengua que se’ns mor a les mans entre altres coses perquè des d’españa la volen morta i, si podessin, enterrada.

Senyors diputats catalans a Madrid, si voteu els pressupostos sense garanties reals i ja sé que és difícil parlar de garanties amb aquella gent però alguna manera hi deu haver, no compteu més amb el meu vot, sigueu de la CUP, de JxCat o d’ERC; em quedaré a casa sense votar o votaré directament algun partit español com més feixista millor que potser així, posant el país potes enlaire, algú reaccionarà i començarem a fer el que cal.

Agustí Vilella i Guasch