La senyora Vilalta d’Esquerra ha dit que la manifestació de la Diada ha de reforçar les posicions de la dita taula de diàleg.

Ja comencen els polítics a voler capitalitzar el moviment de la gent. La senyora Vilalta hauria de saber que la gent que anirem a la manifestació tenim gairebé tan clar com ella (ella li té més perquè té moltíssima més informació) de que la tal taula no servirà per a res més que per passar temps, justificar-se ells, explicar-nos boniques històries en acabar cada reunió i anar tirant de veta. No tenen vergonya.

Polítics no us apropieu de quelcom que no és vostre, és dels ciutadans, és nostre. A més senyora Vilalta, sap que penso?, que van veient que la manifestació aplegarà molta més gent de la que esperaven i en el fons vostès haurien volgut i ara els seus cervells grisos els aconsellen que intentin aprofitar-ho.

Senyora Vilalta, no creiem en vostès, no creiem en els polítics que tenim al davant de les nostres institucions. I vol que li digui una cosa i qui sap si fins i tot un consell?, potser millor que no treguin el cap per allà que qui sap si s’enduen una bona escridassada o xiulada (personalment li dic que jo m’enduré un xiulet).

Agustí Vilella i Guasch