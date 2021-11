Ahir vaig sortir a córrer la Marató de Barcelona i, a qui correspongui: què hi feien tres PN en una cruïlla em sembla que era de la Gran Via amb l’agreujant que un d’ells fins i tot portava la metralleta penjada al davant i amb les mans en posició d’utilitzar-la?.

Al llarg del recorregut hi havia molts policies, tant Mossos d’Esquadra com GU de Barcelona, cap d’ells amb armes a les mans, senzillament ordenant el trànsit i col·laborant si hi havia alguna incidència.

Ho vaig trobar denigrant, amb milers de persones, gairebé la meitat estrangers, no fent altra cosa més perillosa com córrer en un ambient sa i festiu, aquells personatges allí eren de vergonya aliena.

Preguntes: No tenen vergonya? -ja ho sé que no-; les “autoritats” nostrades ho sabien?; els sembla bé?; no hi tenen res a dir? -de fet potser no, ja que era cosa dels “amos”-; i la senyora Cunillera també ho troba bé?; potser ho va ordenar ella?.

Molt trist i lamentable i una mostra més, suposo que volguda i feta premeditadament, de qui mana veritablement al nostre pobre país.

Agustí Vilella i Guasch