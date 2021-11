PERSONATGES PERILLOSOS

Aquest matí sentia a CatRàdio una tertúlia entre la Núria Orriols, l’Eduard Voltas i el Marc Molins; el primer tema que han abordat ha estat la reculada en l’ús del català a Catalunya deguda, entre altres moltíssimes causes, a que el 80% de catalans canvien de llengua si l’interlocutor se’ls adreça en castellà o els respon en castellà.

Han entrevistat també a la Presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans que deia que això és un greu perjudici per a la llengua i que a més demostra el sotmetiment a la llengua més gran.

En acabar l’entrevista tant la Núria Orriols com l’Eduard Voltas estaven bàsicament d’acord amb les opinions expressades per la Presidenta de l’IEC, no així el Marc Molins que ha defensat aferrissadament el fet de que ell, si en iniciar una conversa l’interlocutor li respon en castellà ell continua en castellà, com, ha dit, si ho fa en anglès ell continua en anglès, i ho fa per educació, per empatia amb l’altra persona i perquè “la llengua és una eina de comunicació”.

De la personalitat del Sr. Molins és d’on ve la perillositat que jo poso en el títol. Efectivament una opinió com aquesta en boca d’un illetrat acabat d’aterrar de ves a saber on tindria el valor que tindria però en boca d’una persona amb dos cognoms més catalans que la Moreneta, Doctor en Dret, Professor universitari, i Advocat de prestigi, fa molt mal perquè propicia que la reacció de molta gent sigui: “veus què diu aquest senyor?, hem de ser educats i canviar de llengua”.

A més, com a bon advocat que és, el senyor Molins, en ajuntar el castellà i l’anglès en aquesta qüestió fa trampa (els advocats per defensar els seus clients sovint en fan i fins i tot deu ser lícit que en facin, però no n’és en aquest cas): ell sap que no és el mateix trobar-se en un carrer o un ascensor de Barcelona algú que se t’adreci en castellà i que molt probablement entengui o parli el català que no pas un que ho faci en anglès o en qualsevol altre idioma de fora de les fronteres de l’estat, però així el discurs li queda rodó i cosmopolita.

Personatges com aquest són molt perillosos perquè la gent els dona una credibilitat que, en aquest cas, no es mereixen.

Agustí Vilella i Guasch