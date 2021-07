Com diu la cançó d’en Llach el meu país és petit, molt petit; és maltractat, espoliat, i l’estat sota el que de moment ens toca estar té com a objectiu fer desaparèixer la nostra llengua, sap que sense llengua catalana no hi ha problema amb Catalunya, tothom seria ràpidament assimilat i els nostres trets diferencials esborrats.

La llengua és el pilar bàsic que ens fa diferents dels nostres veïns i enemics, i l’hem de defensar amb totes les nostres forces on i quan calgui; una de les maneres de defensar-la és exhibir-la i utilitzar-la en tot moment.

Ahir, el President del país i la Consellera d’Exteriors en exercici de les seves funcions, van rebre protocol·làriament el cos consular acreditat a Barcelona i van renegar del nostre país perquè van renegar de la nostra llengua; tant l’un com l’altre van dir literalment quatre paraules en català, unes quantes més en anglès, i la resta… en castellà.

Deixem de banda la fibra i anem a coses més terrenals: quants cònsols acreditats a Barcelona parlen català o fins i tot són catalans?, per lògica un bon nombre; quants n’hi ha que sense parlar-lo l’entenen?; siguin el nombre que siguin, no podien posar un sistema de traducció simultània per així demostrar davant del món que la llengua del país és la que és?. Com s’han de creure aquesta gent i els seus respectius països una bona part de les nostres reivindicacions?.

Per exercir un càrrec un se l’ha de creure, qui bandeja la llengua del país i més en les circumstàncies actuals, és que no es creu el càrrec que té.

Heu renegat de la nostra llengua i del nostre país, doncs jo renego de valtros: no em representeu, no us considero ni el meu President ni la meva Consellera; aquests càrrecs i l’honor de representar Catalunya estan molt i molt per damunt vostre.

Facin cas al President Tarradellas que deia que en política es pot fer de tot menys el ridícul. Ahir vostès van fer el ridícul miserablement.

Agustí Vilella i Guasch