NO COSTAVA GAIRE

Trobar-se tots junts no era pas tan difícil. Parlo de la trobada entre presos polítics i exiliats; uns són a Waterloo, les altres a Ginebra (per cert, com és que de l’Anna Gabriel no en parla ningú?) i la resta a Barcelona, no es podien trobar a algun lloc que uns i altres podessin haver considerat neutral?.

És fàcil imaginar la injecció de il·lusió i moral que aquesta reunió hauria pogut representar per l’independentisme que porta tots aquests anys empenyent, treballant, rebent garrotades i denúncies, recollint diners quan ha calgut, corrent amunt i avall i manifestant-se per tot arreu; doncs no, els d’un bàndol van a veure els seus a un lloc i els de l’altra bàndol a veure els altres a un altre lloc, deixant clar per enèsima vegada que a ells la gent els importa un rave (per no dir una merda). No he sigut mai conspiranoic, però a la vista de com han anat i van moltes coses, penso: no ho hauran fet expressament per desmoralitzar una mica més la gent?.

Ells van a la seva, ells treballen per a ells, per a ells mateixos i per aquestes immenses i fosques maquinàries repartidores que són els seus partits. La gent?, ells compten que sempre hi són, i que la gent es deu a ells quan la realitat són ells que es deuen (o s’haurien de deure) a la gent que és qui els ha posat on són.

Ho he dit alguna vegada i, a risc de fer-me pesat, ho dic una vegada més: no es mereixen la gent que tenen (han tingut?) darrera durant tots aquests anys; també he dit alguna vegada i ho repeteixo: poques vegades en la història política del món, uns polítics hauran tingut tal recolzament de la gent del seu país. Doncs tot això els nostres(?) polítics s’ho passen per l’arc del triomf. No ho oblidem.

Agustí Vilella i Guasch