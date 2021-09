Detingut, ni tan sols identificat. La nit de divendres a dissabte al campus de Bellaterra hi va haver uns esdeveniments vergonyosos, que es van desenvolupar, per dir-ho d’alguna manera, sota l’atenta i paternal mirada de les forces policials que amb prou feines van intervenir-hi, i que, tal com dic al principi, segons els mitjans de comunicació no és que no hi hagués hagut cap detingut, és que no hi va haver ni sol identificat.

Em sembla recordar que la mateixa nit, a un altre lloc, hi va haver un episodi similar i en el que el jovent va arribar a empaitar els policies que van fugir corrent.

Unes preguntes sense (gaire) mala intenció: si enlloc de jovent passat de voltes, borratxo, esnifat i empastillat hagués estat una gentada similar però tothom en ple domini de les seves facultats, sense trencar res ni fer cap acte de vandalisme, portant estelades i cridant “independència”, quants vehicles de BRIMO, ARRO i similars haurien comparegut al lloc?, quantes càrregues s’haurien produit?, quants cops de porra s’haurien repartit?, quantes bales de foam s’haurien disparat?, quanta gent hauria estat identificada?, detinguda?.

Agustí Vilella i Guasch