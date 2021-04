Un molt alt tribunal español acaba de sentenciar, com qui no vol la cosa, que la Universitat Pompeu Fabra no té llibertat ideològica!.

Saben el que diuen?, saben el que fan?. És (era?) universalment acceptat que els Parlaments i les Universitats són el regne de la llibertat d’opinió, on es pot parlar i discutir de tot, i les seves opinions, poden ser acceptades o no per cadascú, però mai es poden impedir ni el debat ni la publicació de les seves conclusions.

A l’estat español lo dels parlaments ja fa temps que ho tenen molt superat: només s’hi pot parlar del que ells i els seus tribunals vulguin. On no havien encara gosat a posar les urpes era a la Universitat, doncs bé, ja ho han fet, i el més terrible és que no ha passat res, només aquí s’ha aixecat alguna veu, tampoc massa cosa, no sigui que; a la resta de l’estat es veu que ja els està més que bé, perquè no s’ha sentit res ni a nivell polític, ni universitari, ni “de la cultura” que es diu ara, res, silenci eixordador.

I Europa?; no sap, no contesta. Tot plegat un fàstic immens.

Agustí Vilella i Guasch