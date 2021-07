No para, la piconadora española contra Catalunya i, especialment contra el català, no para. Ens empresonen, ens peguen, ens arruïnen, ens ofeguen financerament, deixen que les infraestructures vagin caient de velles… però l’objectiu final és la llengua. Ells saben que el dia que el català deixi de ser la llengua de la gent del país, hauran guanyat definitivament; no poden entendre que amb els segles que fa que s’hi esmercen amb més o menys violència segons el moment, encara no se n’hagin sortit.

Malgrat que és un tema que no em trec mai del cap, ara hi he pensat de manera especial quan he llegit la llei que prepara el gobierno español pel que fa als impostos a les grans plataformes audiovisuals i a la seva distribució: tot per a ells, ni un euro per produccions que no siguin en el seu imperial idioma, així de nostres se’n faran menys i quedaran més diluïdes dintre del immens magma de produccions i publicacions en llengua española.

La llengua ens l’ataquen, ens ridiculitzen per ella, no la suporten (en això soc testimoni de primera mà per raó de la feina que he fet tota la vida), i com a súmmum no entenen aquest capteniment nostre en seguir utilitzant una llengua que, segons ells, no serveix per a res.

Però de tots els moments històrics pot ser que aquest sigui, si no el pitjor, un dels pitjors i és justament per la invasió de canals, plataformes, pel·lícules, obres de teatre, tot en castellà; tot això a més adobat per la nostra especial idiosincràsia que ens fa canviar de llengua massa fàcilment, que deixem que ens envaeixin els nostres mitjans de comunicació amb anuncis, tertulians, o continguts españols.

Hem de prendre consciència que com a país tenim un enemic, així, amb totes les lletres, enemic que no és altre que l’estat español; tinguem-ho clar si us plau.

Agustí Vilella i Guasch