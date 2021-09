LA FORÇA DE LA GENT (2)

Abans de començar la manifestació de la Diada, baixàvem per la Via Laietana per anar cap a la zona de l’Estació de França i passant per davant de la sinistra comissaria de la PN vam veure que estava aparatosament blindada amb tanques entrellaçades i lligades entre elles amb brides i fins i tot cadenes, a més de protegida per nombrosos agents armats fins les dents.

Una vegada acabat l’acte tornàvem pel mateix indret i ja començaven a acumular-s’hi persones, especialment jovent; la cosa va acabar amb incidents, afortunadament sense massa transcendència.

Com és lògic jo no sé res de protocols policials, però tant en el primer moment de passar-hi com en el segon, una de les coses que vaig pensar és que si allí només hi hagués hagut un o dos guàrdies a la porta i sense cap gran exhibició d’armament, molts hauríem passat per allí sense ni donar-nos compte de que aquell edifici era el que era; perquè tot aquell muntatge?.

D’altra banda, i pensant en la força de la gent, per més protecció que hi hagués, si enlloc de plantar-se allí davant unes quantes desenes de persones, s’hi hagués plantat només un cinc o un deu per cent dels que vam assistir a la manifestació, què haurien fet?, què haurien pogut fer en front cinc-mil, deu-mil o vint-mil persones fins i tot a mans nues?. A mi em sembla que molt poca cosa per no dir res. Llavors, perquè s’hi posen?, només se m’acut una resposta: per provocar, potser sense ser conscients de la força de la gent.

Agustí Vilella i Guasch