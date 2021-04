INHABILITATS?, TOTS!!

Bona l’ha organitzat el Sr. Alonso-Cuevillas amb la seva proposta de no debatre segons què al Parlament per evitar inhabilitacions innecessàries.

No sap el gairebé no-nat secretari segon de la Mesa del Parlament que això de fer bondat perquè l’amo no s’enfadi no porta enlloc?, per no dir que pot ser a la inhabilitació o a la presó; més bondat que no va fer en Torrent i ja té els jutges al damunt!.

El Parlament ha de debatre i aprovar el que consideri que ha de debatre i aprovar. Si això comporta inhabilitacions ja en posarem altres al lloc dels inhabilitats; si comporta multes ja les pagarem entre tots com hem fet manta vegades; és evident que la presó són paraules majors però qui no vulgui assumir riscos que no s’hi posi.

Potser seria la millor via per posar (més) en evidència l’estat español; la capacitat d’empassar-se gripaus de la comunitat internacional ha de tenir un límit. Una cosa poden ser uns quants independentistes empresonats, uns quants d’exiliats i altres tants d’inhabilitats; però si “uns quants” passen a ser “uns molts” (dotzenes o centenars) fins quan miraran cap un altre costat?. Potser seria el moment del “com pitjor, millor”, i que peti per algun lloc.

El que no té cap sortida, segur, és el camí dels xais.

Agustí Vilella i Guasch