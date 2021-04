FUTUR GOVERN

Els “nostres” polítics negocien la formació del nou Govern. He sentit i/o llegit que es crearan tres noves Conselleries. Una Conselleria no és un Conseller, és una gran estructura de gent, amb molts funcionaris, i sobretot, amb molts alts càrrecs de confiança, de lliure designació, sovint millor pagats que els propis Consellers.

La pregunta que em ve al cap és: calen?, fins ara ningú no s’ocupava dels afers que passaran a aquests nous departaments?; posar un Conseller davant de cadascuna d’aquestes àrees de nova creació voldrà dir que es tractaran més eficientment?;… o multiplicarem la ja força entortolligada cadena de l’administració?; el que és segur és que l’engruixarem i l’encarirem.

En alguna ocasió he dit que hi ha diversos nivells de corrupció, i generar “menjadores” més o menys innecessàries pot ser-ne un; corrupció de baixa intensitat i totalment legal, d’acord, però que no deixa de ser-ne. És allò conegut com a “clientelisme”, que és anar teixint xarxes d’estomacs agraïts. Ah!, i tots aquests canvis acaben sent irreversibles.

Que quedi molt clar, abans de que algú em digui el nom del porc, que no tinc ni la més remota idea de a quin(s) partit(s) aniran a parar les noves Conselleries, però m’és ben bé igual, la meva consideració serà la mateixa caiguin en les mans que caiguin.

Agustí Vilella i Guasch