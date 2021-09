FACI-HO PRESIDENT

Il·lusioni’ns, il·lusioni a la gent President. La gent que s’ha manifestat; que ha aguantat garrotades, pluja, fred i calor; que ha recollit milions; que ha anat a les presons, a Brusel·les, a Estrasburg, a Perpinyà i a Madrid; la que ha fet el que ha convingut i ha anat on ha calgut; aquesta gent que està tipa de discursos ambigus quan no directament desmoralitzadors, que ja no sent gairebé a cap polític parlar de independència, que veu com un vel cada dia més espès es posa davant del record de l’1 d’Octubre, i tantes coses més.

President, il·lusioni aquesta gent, il·lusioni’ns a tots els que volem la independència de Catalunya. Faci-ho, i no esperi gaire a fer-ho, fa massa dies que no se li sent la veu, i, a més, els darrers esdeveniments al voltant del CxR tampoc és que aixequin precisament la moral.

Per acabar, un prec que al mateix temps és un consell: faci el que faci, que sigui sincer i ho sembli; no enganyi a la gent, no ens enganyi, perquè si ho fes l’enviarem a la mateixa paperera a la que ja hem enviat tants polítics d’aquest nostre país i a la que enviarem tants d’altres pel que estan dient i fent. Pensi que fins ara, qui no ha fallat en cap moment en tots aquests anys, ha estat la ciutadania.

Per si hi havia algun dubte, aquest escrit va adreçat al President Puigdemont.

Agustí Vilella i Guasch